Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Seit 2014 steht Carsten Spohr bereits am Lufthansa-Ruder. Nach einem operativen Rekordgewinn von knapp drei Milliarden Euro im Jahr 2017 und der aktuellen Corona-Vollbremsungserholung darf der 56 Jahre alte Manager nun wohl noch eine weitere Amtszeit mit dem Konzernumbau weitermachen. Das will zumindest das Handelsblatt erfahren haben.

Die erneute Vertragsverlängerung dürfte für Spohr allerdings die letzte sein: 2016, beim Rückzug von Eurowings-Chef Karl Ulrich Garnadt, gab es jedenfalls Berichte über eine Konzernregel, wonach Vorstände beim Kranich generell mit 60 ans Aufhören denken.

Schon fast zehn Jahre her: Der neue Vorstandsvorsitzende der Lufthansa AG und der scheidende. © dpa / Daniel Reinhardt

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2014/04/9a00b9_87fa51127534d11876e3107fe42ef8d5__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Daniel Reinhardt"} }

Spohrs direkter Vorgänger Christoph Franz (Vorstandsvorsitzender von 2011 bis 2014) war zwar lange vor Erreichen dieser inoffiziellen Altersgrenze in die Pharmabranche gewechselt. Doch Franz stand mit nur einer Amtszeit als Kranich-Chef ohnehin nicht in der Tradition der langgedienten Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden:

Franz-Vorgänger Wolfgang Mayerhuber (Vorstandsvorsitzender von 2003 - 2010) war immerhin knapp acht Jahre im Amt – und das bis 63. Lebensjahr. Jürgen Weber hatte zuvor 62-jährig nach rund 13 Jahren an der Lufthansa-Spitze aufgehört. Auch Heinz Ruhnau, Herbert Cuhlmann und Hans Bongers waren jeweils sehr lange im Amt.

Wenn Spohr nun nochmal fünf Jahre dranhängt, kann er Ende 2028 mit dann 62 sogar als längstdienender Vorstandsvorsitzender in die Geschichte der Lufthansa eingehen!

Damit 2017 und Corona nicht die einzigen Superlative seiner Amtszeit bleiben, muss Spohr zuvor aber nochmal richtig anpacken.

Genug ist genug

Wer schon einmal versucht hat, eine Schraube immer weiter zu drehen, der weiß: Nach locker kommt irgendwann fest und wenn man dann dennoch immer weiter dreht, besteht die Gefahr, dass alles kaputt geht. Man muss eben wissen, wann genug ist.

Damit will ich nun aber gar nicht auf die Lufthansa, Ita Airways oder Tap anspielen. Stattdessen wechsle ich gedanklich sogar bis auf die andere Seite des Atlantiks.

In den USA haben Airlines und Hotels nämlich die Geduld der Verbraucher mit immer kreativeren Zusatzgebühren zuletzt offensichtlich komplett überdreht. Die US-Regierung sagt den sogenannten "Junk-Fees" nun jedenfalls den Kampf an. Richtig so, findet unser Kolumnist Andrew Charlton. Genug ist genug!

Dass Extras, wenn man sie denn intelligent aufsetzt, für alle Beteiligten durchaus gewinnbringend sein können, haben wir diese Woche in einem interessanten Hintergrundartikel für Sie erläutert. Mein Lesetipp fürs Wochenende: