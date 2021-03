Rund um die tagtäglichen Nachrichten macht sich airliners.de-Herausgeber David Haße Gedanken über das weniger Offensichtliche. Mit seinen "Gedankenflügen" lässt er die Abonnenten in seinen "Abend-Briefing"-Newslettern daran teilhaben. Immer sonntags als Wochenzusammenfassung für alle.

Ein Hoch auf die Intermodalität

Lufthansa und Deutsche Bahn gehen einen Schritt aufeinander zu und erweitern die Express-Rail-Kooperation. Mehr Intermodalität ist immer gut, nur fehlt weiterhin der Gepäcktransport vom ICE in den Flieger - und wie sieht es eigentlich mit der Entschädigung aus, wenn sich die Bahn verspätet?

Es lebe der kleine, aber feine Unterschied zum Flug über Amsterdam, London oder Istanbul. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Passagiere entscheiden. Immerhin: Sollten innerdeutsche Zubringer tatsächlich irgendwann dennoch verboten werden, bleiben der Lufthansa ja noch Zürich, Wien und Brüssel.

Kooperieren als Nächstes vielleicht vielleicht die Vereinigung Cockpit und die Lokführergewerkschaft GDL? Auch hier geht derzeit auf der Schiene politisch weit mehr als in der Luft. Deswegen fordert die GDL mitten in Corona deutlich mehr Geld. Warum auch nicht? Die Bahn bekommt das Geld doch automatisch (vom Steuerzahler)! Intermodal wechseln kann sich also auch vom Cockpit in den Führerstand lohnen!

Wahljahr und Webinar!

Am Wochenende startet das Superwahljahr. Was die Parteien zur Landtagswahl in Baden-Württemberg zum Thema Luftverkehr planen, haben wir kompakt für Sie zusammengefasst. Gedanken aus dem grün regierten Bundesland könnten sogar einen Vorgeschmack auf den Bundestagswahlkampf im September geben. Ein aerophiler Blick in die Wahlprogramme für Rheinland-Pfalz gibt es hier.

Regionalflughäfen sind in Deutschland meist Sache der Bundesländer und Kommunen. Das ist interessanterweise in anderen Ländern vielfach ganz anders. Diskutieren Sie jetzt mit den Autoren unserer viel beachteten Artikelserie "Regionalflughäfen".

Die Veranstaltung werden wir live streamen. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle airliners+ Abonnent haben zusätzlich die Gelegenheit, sich live während der Veranstaltung einzubringen und Fragen zu stellen. Erste Fragen zum Thema können Sie sogar jetzt schon stellen stellen. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

We tube, you win Unsere lange ruhende Youtube-Präsenz haben wir nun für die kommenden Webinare reaktiviert. Ich klinge jetzt einfach mal wie ein waschechter Youtuber: "Bitte abonniert den airliners.de-Youtube-Kanal und klickt auf die Glocke 🔔. Danke!" Damit das noch mehr Spaß macht, verlosen wir unter allen, die unseren Kanal bis Dienstag abonniert haben, in einem Gewinnspiel drei airliners+ Jahresabos.

Wer zu spät geht...

Jogi Löw hat seinen Absprung nach der verkorksten WM 2018 verpasst. Würdevoll wäre es 2016 nach dem EM-Halbfinal-Aus gegen Gastgeber Frankreich gewesen. Inzwischen ist der Abgang überfällig.

Engelbert Lütke Daldrup kann es vielleicht deswegen plötzlich gar nicht schnell genug gehen, als BER-Chef abzudanken. Mission erfüllt und weg? Bevor die Corona-Probleme zu drückend werden?

Auf meine Frage nach einer Verlängerung am BER hat der Flughafenchef zumindest auf der Eröffnungspressekonferenz noch an den Aufsichtsrat verwiesen. Im Fußball mag das anders sein, aber in der Politik geht man mit dem Erfolg, oder man wird gegangen.

Mehr, mehr, mehr!

Auf nach Mallorca! Die Balearen sind kein Risikogebiet mehr und schon wollen alle fliegen. Das macht Mut für die Branche, denn es zeigt, dass zumindest der touristische Verkehr nach Corona schnell wieder abheben wird. Dabei wird erwartet, dass zunächst der hochpreisige Ferienverkehr boomt - Geschäftsreisen und Billig-Ausflüge brauchen noch länger.

Derweil bricht neuer Streit zwischen Netzwerkern und Lowcostern aus. Es geht um die geplanten EU-Beimischungsquoten von SAF-Öko-Kerosin. Ryanair, Easyjet und Co. kooperieren jetzt sogar mit Umweltlobbyisten, damit auch Langstrecken mit in die EU-Quote aufgenommen werden. Das würde freilich die Netzwerk-Airlines teuer zu stehen kommen.

Ich erinnere dabei an den EU-ETS. Der EU-Emissionshandel sollte auch "Full Scope" - sprich auch für Flüge nach außerhalb der EU eingeführt werden. Diese EU-Idee scheiterte aber an heftigstem internationalen Gegenwind. Droht mit der SAF-Diskussion die nächste UN-Verwerfung?