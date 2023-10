Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Alles Bestens!?!

Die Luftfahrt befindet sich aktuell im "Sweet Spot", sagt die Iata. Wem das nichts sagt: In der "Donut-Ökonomie" bezeichnet der "Sweet Spot" die süße Füllung. Genau das Optimum, das perfekte Gleichgewicht von Kosten und Nutzen. Besser wird es nicht!

Oder in anderen Worten: Halten Sie sich gut fest, vom "Sweet Spot" ausgehend kann es nämlich nur wieder schlechter werden.

In Deutschland würde aktuell wohl ohnehin niemand in der Branche auf die Idee kommen, von optimalen Verhältnissen zu sprechen. Zu hoch die Kosten und zu unsicher scheint das, was an Zusatzbelastungen noch kommt.

In Bayern kümmert das allerdings kaum. In den Wahlprogrammen der Parteien für die Landtagswahl in Bayern wird Luftverkehr jedenfalls nur am Rande thematisiert.

Macht nichts, wer nach der eigenen Definition im "Sweet Spot" Deutschlands lebt, der braucht sich darum offenbar nicht zu scheren.

Ein Wort zum Wahlsonntag

Anders scheint das in Hessen zu sein. Der Flughafen Frankfurt polarisiert deutlich mehr, wie eine hochwissenschaftliche Auswertung zeigt.

Ich habe geschaut, wie oft das Schlagwort "Flughafen" in den Programmen der Parteien zur Landtagswahl 2023 in Hessen und zur Wahl in Bayern vorkommt, staunen Sie selbst:

Meine hochwissenschaftliche Auswertung: Wie oft kommt das Schlagwort "Flughafen" in den Programmen der Parteien zur Landtagswahl 2023 in Hessen und in Bayern vor? © airliners.de

Die ungleiche Verteilung verwundert schon, gerade weil genau der Ausgang der Landtagswahl in Bayern durchaus Auswirkungen auf das weitere Schicksal des Münchener Flughafens haben könnte.

Allerdings nur indirekt: Sollte Söder deutlich gewinnen, könnte er nach Berlin wechseln. Somit wäre der Weg zumindest etwas freier für die 3. Bahn. Wir erinnern uns:

In meiner Amtszeit wird die dritte Startbahn nicht mehr kommen. Markus Söder, 2020

Doch freuen Sie sich nicht zu früh: Auch ohne Söder sind alle potenziellen CSU-Koalitionspartner weiterhin gegen den Ausbau.

In Frankfurt dagegen haben die Grünen in den vergangenen Jahren bewiesen, dass man als Regierungspartei einen der größten Arbeitgeber der Region doch lieber nicht so ideologisch behandelt wie es im Wahlprogramm klingt, sondern eher realpolitisch.