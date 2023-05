Am Himmel über Europa drängt nicht nur Lufthansa auf Konsolidierung. Am Boden zuckelt derweil der Nachtquatschzug. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Sturm und Drang

Der Aufstieg in den Dax liegt nicht ausschließlich in der Hand eines Unternehmens selbst. In der Regel ist "des einen Aufstiegs-Freud' des anderen Abstiegs-Leid". Dennoch: Die Lufthansa drängt mit aller Macht zurück in den deutschen Leitindex.

Aufsteigen sollen derweil auch die wichtigen Geschäftskunden – und zwar mit den neuen Langstreckensitzen der Lufthansa. Darum geht jetzt eine groß angelegte Roadshow los. Immerhin: In Sachen "Allegris"-Langstreckenprodukt hat es die Lufthansa wirklich selbst in der Hand. Und auch hier legt sie ordentlich zu.

Willkommen im Konsolidierungs-Wunderland

Bei der Lufthansa entwickelt sich somit das Geschäft besser als die Übernahmeambitionen. Von Ita Airways hört man seit Tagen nichts mehr, obwohl der Deal in wenigen Tagen über die Bühne gehen sollte. Und was ist mit Tap? Da zankt sich die Regierung gerade so sehr, dass der Startschuss für den Verkaufsprozess wohl noch etwas auf sich warten lässt.

Ein amerikanischer Investor will derweil angeblich die Mehrheit an SAS übernehmen. Apollo mischt bereits bei Atlas Air und Sun Country mit, einem US-Ferienflieger und einer US-Frachtfluggesellschaft. Wie SAS in dieses Portfolio passt, ist unklar. Immerhin: Auch bei der Sanierung von Aeromexico zog die US-Beteiligungsgesellschaft die Fäden.

Das Seitenleitwerk einer SAS-Maschine hinter einem Stacheldraht am Flughafen. © DPA / Liselotte Sabroe

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/07/5fa9e6007a91d44a-fXppZV__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Liselotte Sabroe"} }

Da kann man sich als Beobachter nur wundern... Denn eigentlich ist es rechtlich nicht möglich, dass ein Investor aus einem Drittland die Mehrheit an einer EU-Airline übernimmt. Aber auch diese Regel könnte fallen. Bis dahin aber sollte Lufthansa das Rennen um Ita und Tap gemacht haben, sonst geht es erst richtig los.

Nachtquatschzug mit Soße

Und wie sieht es mit der Konkurrenzsituation zu Nachtzügen aus? Dieser Frage haben wir uns dieser Woche mit einem Kapazitätsvergleich zwischen Nachtzügen und Airline-Angeboten genähert. Der Vergleich ist übrigens im Detail komplexer als man denkt, was vor allem an Besonderheiten bei der Auslastungsberechnung und an fehlenden Zahlen bei der Bahn liegt.

Können Nachtzüge also den europäischen Flugverkehr ab Deutschland ersetzen? Quatsch mit Soße! Auf gerade einmal einem Prozent der Flugverbindungen fahren ein paar Nachtzüge, die das deutlich größere Flugangebot bestenfalls ergänzen. Oder anders ausgedrückt: auf 99 Prozent der Deutschland-EU-Städtepaare fährt nichts.

Nachtzugkarte des Fahrplanjahres 2023 © ÖBB

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/05/screenshot-2023-05-05-at-104001-ompOjk__square__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© ÖBB"} }

Dennoch können Sie sich schon auf den zweiten Teil freuen. Darin wird es dann um die Frage gehen, ob so ein Nachtzug, in dem es nur zwölf Schlafabteile pro Waggon gibt, überhaupt besser für das Klima sein kann als ein dicht bestuhltes Mittelstreckenflugzeug.

Wenn wir dann noch genügend Informationen und Aussagen zum Thema Schienenlärm durch Personenzüge in der Nacht finden, kommt vielleicht sogar noch ein dritter Teil. Vielleicht hat der eine oder andere ja einen Tipp für uns.