Fracht ist das neue Gold

Passagierzahlen galten bis vor dem Ausbruch der Pandemie als Zeichen des Erfolgs. Der Flughafen konnte noch so klein und unbedeutend sein, solange er jedes Jahr steigende Passagierzahlen ausweisen konnte, war es meist ein regelrechtes Boom-Jahr. Fracht spielte nur eine untergeordnete Rolle. Container sind für die meisten Menschen eine vollkommen emotionslose Angelegenheit.

Der Boom wird nun nicht mehr in Passagieren gemessen, sondern in Tonnen. Es schlägt die Sternstunde des Frachtverkehrs. In Deutschland wurde im vergangenen Jahr die Marke von fünf MillionenTtonnen umgeschlagener Fracht geknackt. Lufthansa baut derweil in die Jahre gekommene A321 zu Frachtern um.

Aber, wie so oft, ist der Boom nicht überall gleich. Die Großen werden größer, und die Kleineren profitieren nur in Ausnahmefällen.

Was lange währt, wird endlich gut?

Nun also doch. Lufthansa soll laut Medienberichten vor einem Einstieg bei der Alitalia-Nachfolgerin Ita stehen. Die Italiener hatten immerhin heftig um den Kranich geworben: "Wir sind eine schöne Braut." Man erinnert sich.

Lufthansa hat in der Vergangenheit stets betont, nur bei Alitalia einzusteigen, wenn die Italiener ihre Flotte verkleinern und deutlich Personal abbauen. Beides ist geschehen, versicherte schon im Dezember Luftfahrtexperte Paolo Beria von der Politecnico di Milano im Gespräch mit airliners.de. Die Italiener haben ihren Job also erledigt.

Der Kranich strebt nur eine Minderheitsbeteiligung von rund 40 Prozent an. Damit wird Ita noch keine Schwester von Swiss, Austrian oder Brussels, aber der Lufthansa-Konzern blockiert die „schöne Braut“ schon einmal für die Konkurrenz aus Europa und den USA. Zudem besitzt Ita auch noch die Markenrechte an Alitalia - das könnte dieses Mal besser klappen als damals mit Lufthansa Italia.

CSU wahrt die Chance

Kommt sie oder kommt sie nicht?! Wenn es nach Plänen der CSU geht, wird die dritte Bahn am Flughafen München irgendwann kommen. Zumindest gab es jetzt heftigen Streit in der bayerischen Regierungskoalition.

Die Freien Wähler wollten das Thema Dritte Bahn still und leise aus dem Landesentwicklungsprogramm streichen und damit für immer vom Tischen haben. Aber da hat der Freie-Wähler-Chef und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nicht mit dem Widerstand der CSU um Ministerpräsident Markus Söder gerechnet. Die CSU habe sich um keinen Jota bewegt, heißt es aus Verhandlungskreisen. Damit bewahrt die Partei von Franz Josef Strauß die Chance auf die dritte Piste.

Zwar fehlt der Flughafengesellschaft aktuell das Geld, aber das kann sich wieder ändern. Laut Koalitionsvertrag sind die Planungen bis 2028 erst mal auf Eis gelegt.

Sperrstunde in Dortmund

Das Verfahren stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Die Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster um die Betriebszeiten am Dortmunder Flughafen musste mehrfach verschoben werden. Jetzt das Urteil: Die seit 2018 geltende Nachtflugregelung ist rechtswidrig.

Der Flughafen moniert die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und kündigt an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Nur ist das noch nötig? Wizz Air hatte ihre Basis zum aktuellen Winterflugplan bereits geschlossen.

Fiktion oder Realität

Es klingt nach einem Item aus einem 70er-Jahre James-Bond-Film: ein Auto, das sich in sich innerhalb von drei Minuten in ein Flugzeug verwandeln kann. Es ist aber keine Fiktion mehr. Das slowakische Verkehrsministerium hat das "Aircar" jetzt offiziell als Kleinflugzeug zugelassen. Flüge zwischen der slowakischen Kleinstadt Nitra und Bratislalva hat es schon absolviert. Als Nächstes soll London mit Paris verbunden werden. Die Träume beim Hersteller sind groß.

Gleichzeitig hat heute die deutsche Luftverkehrsbranche ihre Bilanz des zweiten Corona-Jahres vorgestellt. Das Ergebnis ist ernüchternd. Die Passagierzahlen bleiben weiter im Keller, die internationale Konnektivität hat abgenommen und auch der innerdeutsche Verkehr wartet auf Erholung. Die Deutschen setzen in Pandemiezeiten lieber auf das Auto. Vielleicht wird das "Aircar" doch zum Kassenschlager.

Alle Erwartungen liegen jetzt erneut auf dem Sommergeschäft. Bei Easyjet und Tui träumt man schon wieder von Passagierzahlen wie in 2019.