Jetzt geht's los mit neuen Flugzeugen bei Airbus und Boeing – wenn auch langsamer, als viele vielleicht gehofft haben.

Denn sowohl der europäische als auch der US-Flugzeughersteller glauben nicht an die zeitnahe Umsetzung von Wasserstoff- oder Elektroflugzeugen.

Daher wollen beide Unternehmen nun für die nächste Generation ihrer Brot- und Butterflugzeuge zunächst Zwischenlösungen in die Luft bringen.

Die sollen in so ungefähr 20 Jahren (!) im Vergleich zur heutigen Neo/Max-Generation rund ein Viertel weniger Kerosin (!) verbrauchen.

Erst danach kommen dann wirklich neue, nachhaltige Flugzeuge. Möglicherweise.

Schubladendenken

Also kein Airbus-Wasserstoffflugzeug bis 2035. Enttäuscht? Nicht wirklich. In meinem Redakteurs-Kopf gibt es bei Flugzeugankündigungen ohnehin zwei Kategorien:

Offensichtliche Hirngespinste, die toll aussehen aber ohnehin nichts werden.

Seriösere Projekte, die zumindest augenscheinlich größeres Potenzial haben.

Aus der zweiten Kategorie gab es in dieser Woche einen Rückschlag zu vermelden. Denn der italienische Regionalflugzeughersteller Tecnam verschiebt sein P-Volt-Projekt. Das Elektroflugzeug auf Basis der erfolgreichen Technam "Traveller" wird es erstmal nicht geben.

Schade, denn Tecnam war schon von Anbeginn sehr ehrlich, was eine realistische Erwartungshaltung an das geplante Elektroflugzeug anging.

Quasi gleichzeitig wurde nun auch in Norwegen ein neues Elektro-Wasserflugzeug angekündigt. Es soll schon in sieben Jahren Fjorde verbinden. In welche meiner gedanklichen Schubladen gehört das wohl?