Beim Masken-Wechsle-Dich-Spiel der Bundesregierung wird einem ganz schwindelig. Genau wie beim kurzfristig an- und abgekündigten Lufthansa-Pilotenstreik. Aktuell scheint einfach alles möglich. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Eines muss man der Lufthansa lassen: Langweilig war es in den vergangenen Tagen nicht. Erst eine Absage aus Italien, dann Pilotenstreik, anschließend nochmal ein Pilotenstreik beziehungsweise dann doch nicht.

Ein Hin und Her gab es in den vergangenen Tagen auch von der Bundesregierung. Erst sollte die bestehende Maskenpflicht in Flugzeugen nicht nur verlängert, sondern sogar verschärft werden, nun kommt die Rolle rückwärts.

Der große Belüftungsvergleich

Die Fragen, die hinter der Entscheidung stehen, war dabei diese: Kann man sich im Flugzeug mit Corona infizieren und ist die Chance dafür besonders gering? Die Antworten lauten "Natürlich und "Vielleicht".

Die verkehrspolitische Frage dieser Tage lautet aber: Ist die Ansteckungsgefahr im Flugzeug geringer als im ICE? Denn nichts Anderes kann es ja bedeuten, wenn im Flug die Maskenpflicht entfällt, während sie im Fernverkehr der Bahn unverändert bleibt.

Für einen Belüftungsvergleich zwischen Flugzeug und Bahn müssen laut Wissenschaftlern viele Parameter herangezogen werden. Es gibt zahlreiche Unterschiede – unter dem Strich erscheinen die Situationen in Bezug auf eine mögliche Corona-Ansteckung aber ähnlich.

Welche Schlussfolgerungen man nun aus dieser Erkenntnis zieht, sei jedem selbst überlassen. Nur eines ist sicher: Möglich erscheint dieser Tage wirklich alles.

Urbane Nebensächlichkeiten

Ein ganz anderes Hype-Thema ist Urban Air Mobility. Doch während technisch Vieles möglich scheint, ist das regulatorisch ein ganz anderer Schnack. Einen aktuellen Überblick dazu bietet uns heute Professor Karsten Benz in einem sehr interessanten Fachbeitrag.

Für Investoren scheinen "Nebensächlichkeiten" wie fehlende Regeln kaum ein Hindernis zu sein, immer weiter zu investieren. Neuestes Beispiel ist United Airlines. Die Fluggesellschaft hatte schon 100 Archer-Fluggeräte bestellt und steigt nun noch größer bei Eve ein, dem Flugtaxi-Spin-off von Embraer. Nichts scheint unmöglich!

Über das Wochenende können Sie ja mal überlegen, zu welchem Preis Sie selbst in ein Flugtaxi steigen würden und ob Sie es nebensächlich fänden, wenn dann ständig Flugtaxis über Ihrem Kopf brummen. Davon handeln nächste Woche nämlich die Beiträge unserer aktuellen Serie "Neue Mobilität".