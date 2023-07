Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Die nächste Generation von Passagierflugzeugen nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Airbus hat jetzt in Filton eine neue Forschungswerkstatt eröffnet, um neuartige Tragflächenkonstruktionen zu entwickeln.

Dabei geht es nicht mehr in erster Linie um neue aerodynamische Erkenntnisse, sondern um die Frage, wie sich die möglichst langen Flügel aus neuen Materialien, die auch Boeing mit der Nasa erforscht, in großen Stückzahlen kostengünstig herstellen lassen.

Die Entwicklung neuer Open-Rotor-Triebwerke ist derweil ebenfalls in vollem Gange. Sowohl Airbus als auch Boeing haben angekündigt, in diese Richtung zu denken. Immerhin sollen die neuen Propellerantriebe rund ein Viertel Kerosin einsparen. Weitere zehn Prozent an Einsparungen bringen dann die neuen Tragflächen.

In recht absehbarer Zukunft werden also wahrscheinlich dicke Propeller an langen, dünnen Tragflächen hängen, die wiederum auf recht normalen Rümpfen montiert sind.

So wie oben die "Gullhyver" von der französischen ONERA (Frankreichs DLR-Gegenstück) sieht das dann wahrscheinlich ungefähr aus.