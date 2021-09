Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt die ersten 30 Tage kostenlos testen.

Haben Sie schon mal einen E-Scooter per App ausgeliehen? Ähnliches will der Berliner Ground-Equipment-Vermieter Hiserv jetzt für Vorfeld-Spezialgeräte anbieten. Wie das funktioniert und welche Vorteile die digitale Vernetzung von Flughafen-Gerätschaften noch so bietet, haben wir uns genau angeschaut. Lesenswert.

Dass eine enge Vernetzung von Flugplänen während Corona dagegen eher hinderlich ist, zeigt sich aktuell am Himmel über Europa. Die aktuellen Daten von Eurocontrol belegen recht eindrücklich, dass die Punkt-zu-Punkt-Airlines ihren Netzwerk-Rivalen derzeit weit vorausfliegen. Aber nicht alle Billigflieger boomen gleichermaßen.

Ärger im Netz

Da können sich Lufthansa und Iata noch so ärgern, den großen pan-europäischen Billigfliegern ist das alles egal. Innerhalb Europas kann man ja wieder fliegen und die touristisch geprägte Punkt-zu-Punkt-Kundschaft richtet sich dabei im Zweifel nach dem Flugplan der Airlines.

Das Geschäftsmodell der Netzwerk-Airlines basiert dagegen nunmal klassischerweise auf Geschäftsreisenden und hohen Frequenzen in einem globalen Netzwerk, das natürlich auch aus Langstrecken besteht. Aber wegen Corona fehlen die Langstrecken, was eine hohe Frequenz unmöglich macht und Geschäftsreisende noch mehr fernhält, als es Zoom und Konsorten ohnehin schon tun.

Flugzeuge for Future

Jedem ist bewusst, dass der Luftverkehr in Sachen Klimaschutz noch viel zu tun hat. Und jeder sollte friedlich demonstrieren dürfen. Nur was soll man davon halten, wenn Klimaaktivisten jetzt die Luftfahrt als "gemeinsamen Feind" ausmachen und Aktionen "im rechtlichen Graubereich" ankündigen?

Gerade angesichts des allgemeinen Bewusstseins gegenüber der Klimaproblematik lässt sich Protest doch auch im rechtlichen Rahmen artikulieren. Luftverkehr und Klimaschutz werden sich ohnehin nicht für immer und ewig gegenseitig ausschließen. Ich sag nur "Flugzeuge for Future".

Auch Lübeck Air musste schon Erfahrungen mit illegalen Klima-Aktionen sammeln: Zur Betriebsaufnahme der neuen Regional-Airline vor einem Jahr wollten sich Aktivisten an das Flugzeug kleben. Gebracht hat es nichts, jetzt denkt Airline- und Flughafen-Chef Jürgen Friedel schon an die Expansion, wie er mir in einem facettenreichen Interview erzählt hat.

Neue Wunderwelt

Es klingt fast wie ein Wunder, aber mit genug Sonnenlicht kann man tatsächlich Kerosin aus Luft und Wasser herstellen. Wie der Stand der Forschung bei "Sun to Liquid" ist, haben wir in der vergangenen Woche in unserer Serie "Basiswissen SAF" beschrieben.

Kein Wunder erwartet derweil Lufthansa und Fraport, zumindest nicht für den kommenden Corona-Winter. Wie lang und kalt der wird, darauf gibt Tui einen Vorgeschmack und schickt viele Beschäftigte erneut in die Kurzarbeit. Aber die spezielle Corona-Kurzarbeit laufen nur noch bis Ende Dezember. Vor den möglichen Konsequenzen fröstelt es viele in unserer Branche schon jetzt.

Die gute Nachricht: Im kurzen Corona-Sommer sind rund doppelt so viele Passagiere geflogenen, wie im Corona-Sommer 2020. Die schlechte: Das waren nur 50 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Und das war's wohl auch für dieses Jahr. Ab jetzt sinken die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen nämlich wieder.