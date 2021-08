Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt die ersten 30 Tage kostenlos testen.

Ein Extra weniger

Die Lufthansa schließt ihre Vielflieger-Lounges in Bremen, Dresden, Köln/Bonn, Leipzig und Nürnberg. Das passt zur allgemeinen Erwartung, dass der Geschäftsreiseverkehr nach Corona deutlich zurückgeht. Dennoch: Die ansonsten so hochgehaltene "Passenger Experience" leidet darunter.

Der Unterschied zum Billigflieger wird also nach der Lufthansa-Catering-Revolution in den Economy-Kabinen auch für Vollzahler immer schmaler. Schauen wir mal, wie es derweil bei der Eisenbahn in Sachen Service weitergeht. Die ÖBB zumindest testet jetzt mit Austrian Airline die Kofferaufgabe im Zug. Nicht fantastisch, aber ein Extra mehr.

Dreist gewinnt...

Seit unserer Greenwashing-Recherche zu Green Airlines sind mittlerweile verschiedene Logos von angeblichen Umwelt-Partnern von der Webseite der selbst ernannten Öko-Regionalfluggesellschaft verschwunden.

Von den beworbenen Umweltprojekten ist nur ein Einziges geblieben: Aufforstung in Costa Rica. Gut so, denn dafür hat das Start-up in der Tat schon gepflanzt, wenn auch nur 52 Bäumchen, wie aus der entsprechenden Transparenz-Webseite des Projektbetreibers für Green Airlines hervorgeht. Aber Green Airlines verlinkt nicht das eigene Zertifikat, sondern auf die allgemeine Projekt-Webseite. Die zeigt, dass insgesamt 23.000 Bäume gepflanzt wurden. Das sieht auf den ersten Blick viel besser aus! Und verboten ist es nicht.

Nicht verboten ist es auch, BER-Galapartys zu organisieren, obwohl man selbst nichts mit dem Flughafen zu tun hat. Und wenn ein Ticket dafür bis zu 4000 Euro kostet, dann muss es ja gut werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Rückwärts nimmer?

Jahrelang - eigentlich seit es sie gibt - ging es für die Luftverkehrsbranche nur in eine Richtung: Und zwar nach oben. "Vorwärts immer, rückwärts nimmer" ist aber schon der DDR auf die Füße gefallen, wobei der Vergleich selbstredend hinkt, aus egal welchem Blickwinkel man ihn betrachtet.

Denn Corona war für den Luftverkehr wie ein "Schwarzer Schwan": Plötzlich da. Die Probleme in Sachen Klimawandel hätte man dagegen schon länger sehen können. Wollten aber viele nicht.

Gekündigt oder nach Monaten der Kurzarbeit desillusioniert wenden sich nun viele Fachkräfte von der Branche ab. Betroffen sind nicht nur Airlines und Flughäfen, auch die Industrie hat zu kämpfen.

Schock-Therapie fehlgeschlagen

Eurowings setzt auf Prag, Sundair baut sich eine kroatische Tochter und in Wien fliegen die Lauda-Piloten jetzt angeblich ohne Grundgehalt auf Stundenbasis. Die Branche macht nach dem Corona-Schock genau da weiter, wo sie vorher aufgehört hat.

Schock-Therapie? Fehlanzeige. Noch geht das vielleicht, aber wenn Corona weg ist, haben sich in Deutschland vielleicht bald zu viele Beschäftigte abgewandt. Die ersten Alarmglocken klingeln bereits: Den Nimbus der immerwährenden Boom-Branche haben wir schon verloren.