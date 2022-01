Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

Alles neu... mal sehen... ach, doch nicht.

Wenn etwas Neues startet, werden vielfach große Veränderungen versprochen. Schauen wir mal, ob sich mit der neuen Regierung wirklich etwas tut in Sachen Luftverkehr.

Oft ändert sich nämlich doch nicht so viel, was wiederum Einigen gar nicht so sehr missfällt. Neue Wege wären zwar vielleicht sogar besser, aber [hier bitte Bedenken eintragen] .

Das gilt für Fluggesellschaften (vgl. Slot-Regeln), für die Flugsicherung (vgl. Single European Sky) und die Luftverkehrsindustrie (vgl. Neo und Max statt wirklich mal was Neues). "Wollen ist bekanntlich einfacher als Tun", fasst es unser Kolumnist Karl Born für Sie zusammen.

Innovationen gefragt

Mit Anna Christmann hat Deutschland eine neue Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt. Wir haben mit der Grünen-Politikerin gesprochen. Sie sagt: "Fliegen geht auch CO2-neutral und das zeigen wir am Standort Deutschland."

Derweil nimmt Airbus Anlauf in Sachen "CityAirbus". Das Flugtaxi soll im kommenden Jahr zu ersten richtigen Testflügen abheben. Ich finde das durchaus interessant, denn es ist ein ganz neuer Bereich des Luftverkehrs. Die Klimaprobleme der Branche löst das aber nicht.

Ein Satz mit "x"

"Wir machen lieber 18.000 Leerflüge, als ein paar Slots zu verlieren", sagt Lufthansa und greift damit tief in die kommunikative Flugzeugtoilette. Denn war da nicht was mit Klimawandel? Das fragt zumindest unser Kolumnist Thomas Rietig. Und selbst Andrew Charlton ist sprachlos: Was kann man dieser Lufthansa-Realsatire noch hinzufügen?

Derweil zeigen die aktuellen Auswertungen von Eurocontrol und der Deutschen Flugsicherung die Realität. Die Nachfrage ist noch immer nicht da. Das, liebe Lufthansa, gilt aber auch für Ryanair und Konsorten. Zumindest in Frankfurt will doch derzeit ohnehin niemand die freien Slots.

Ein Ryanair-Flugzeug rollt vor zwei Lufthansa-Maschinen über das Vorfeld des Frankfurter Flughafens. © dpa / Andreas Arnold

Aber gehen sie nun wirklich oder bleiben sie doch? Ryanair denkt schon kurz nach dem angekündigten Frankfurt-Rückzug laut über eine Rückkehr nach. Natürlich nur, wenn die Konditionen stimmen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Fraport kennt derlei Tingeltangel freilich schon: Lufthansa hat die "Rolle Rückwärts" schon häufiger getanzt. Bei jedem neuen Flugzeugtypen geht es von Neuem öffentlich darum, welcher Flughafen wohl die beste Station wäre. Nur stellt Lufthansa vor Ort rund zwei Drittel der Kapazitäten. Ryanair hat nur 2,5 Prozent Marktanteil.

Was bleibt...

Airbus hat im zweiten Corona-Jahr mehr als 600 Flugzeuge ausgeliefert und damit Boeing wohl wieder abgehängt. Kassenschlager bleibt A320-Familie. Von der A380 wurde dagegen das letzte Exemplar ausgeliefert, viel zu früh, um Gewinne abzuwerfen. Stattdessen bleibt unter dem Strich ein Milliardendefizit, das bis heute nachwirkt.

Die Corona-Pandemie hätte Airbus ohne A380 sicher weniger hart getroffen. Dabei steht der Flugzeugbauer bei Weitem nicht allein da, wenn es darum geht, Negativbilanz zum ehemaligen Vorzeigeprojekt zu ziehen. Lesen Sie hier eine Übersicht zum Scherbenhaufen, den die A380 an Flughäfen, bei Airlines und weiteren Interessensgruppen hinterlässt.