SAF ist auf absehbare Zeit der einzige Weg, die Verkehrsluftfahrt zu dekarbonisieren. Die Ziele dazu wurden jetzt von der Icao vor der Weltklimakonferenz in Dubai zwar etwas abgeschwächt – und dennoch bleiben die Herausforderungen riesig.

Doch es ergeben sich auch Chancen. Haben Sie schon gemerkt, wie immer mehr Airlines in die SAF-Produktion investieren? Das geschieht kurzfristig vor allem, um sich Anteile am kostenbaren nachhaltigen Kerosin zu sichern.

Langfristig werden die Airlines damit aber sogar zum Teilhaber der Produzenten, die das neue Kerosin herstellen. Wie toll ist das denn? Diesen wettbewerbsmäßig unschlagbaren Vorteil hatten bislang nur diejenigen staatlichen Besitzer, die sowohl Ölquellen als auch Airlines ihr Eigen nennen durften.

Doch bis es so weit ist, bleibt SAF noch teuer. Virgin-Atlantic-"Flight 100" wird daher vielleicht auch als der Transatlantikflug mit der bisher höchsten Treibstoffrechnung in die Geschichte eingehen: Denn eine Boeing 787 mit 100 Prozent SAF von London nach New York zu schicken… das kostet!

Aber keine Sorge, "Flight 100" war gleichzeitig der wohl am höchsten subventionierte Transatlantikflug. Schließlich investiert die britische Regierung derzeit Milliarden in die Luftfahrtforschung – und hat auch den Demonstrationsflug bezahlt.

Dennoch hat das Ereignis durchaus etwas Historisches, denn bisher wurden kommerzielle Flugzeuge für ihre SAF-Testflüge in der Regel nur an einem Triebwerk mit nicht-fossilem Kerosin betrieben, und das auch nur selten zu 100 Prozent.

Wobei sich die Frage stellt, ob es denn überhaupt 100 Prozent sein müssen? Zunächst einmal wären alle Beteiligten froh, wenn die Industrie so viel SAF liefern könnte, dass die Airlines zumindest ihre Mindestquoten erfüllen können. Die beginnen in der EU im Jahr 2025 mit läppischen zwei Prozent.

Doch wie sich zeigt, scheint es durchaus sinnvoll zu sein, in Sachen SAF sehr lange vorauszudenken. Die ersten SAF-Zumischungen gab es schließlich bei der Lufthansa schon im Jahr 2011. "Pure Sky", das ist mittlerweile zwölf Jahre her!

In weiteren zwölf Jahren von heute liegen die Quoten dann aber schon bei 20 Prozent SAF – und die durchschnittliche Beimischung soll dann schnell weiter steigen: Auf bis zu 70 Prozent im Jahr 2050. Das Rennen hat also begonnen. Und das nicht erst heute.