Cleveres Downsizing fängt bei den Löhnen an, und hört bei den Flugzeugen auf, oder nicht? Und was haben Falken mit Pommes zu tun? Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Gewerkschaften und Beschäftigte bei Lufthansa fordern mehr Lohn und begründen das mit dem "großen Nachholbedarf" nach Corona und den Preissteigerungen, die sich durch die nächsten Krisen ergeben. Und es stimmt: Was können die Beschäftigten dafür?

Wirklich durchdacht scheinen mir derartige Forderungen dennoch nicht zu sein. Lufthansa hat im vergangenen Quartal 600 Millionen Euro Corona-Verluste eingeflogen und bei einer Nettofinanzverschuldung von 14,4 Milliarden Euro wegen dem Krieg keine Prognose gewagt. Es stimmt also auch: Was kann Lufthansa dafür?

Ähnliche Situationen zeigen sich derzeit in vielen Branchen. Schon macht das Schreckgespenst der Lohn-Preis-Spirale wieder die Runde. Davon hätten dann alle weniger.

Zu viel oder nicht genug?

Das ist auch die Frage, wenn am Montag die EU über das Klimapaket "ReFuel EU Aviation" abstimmt. Im Vorfeld haben sich die Verbände und Umweltlobbyisten schon warmgelaufen, jetzt geht es über in den Sprint. Eine Zusammenfassung im Vorfeld der wichtigen Abstimmung lesen Sie hier.

Dass die EU vor dem Hintergrund der neuen Krisen Anpassungen am "Fit for 55"-Umweltmaßnahmenpaket treffen wird, glaubt jedenfalls mein Interview-Gesprächspartner in dieser Woche. Ich habe mich mit Professor Karsten Benz von der Hochschule Worms über die aktuellen Ambitionen vieler Fluggesellschaften, die Preise für Flugtickets anzuheben, unterhalten.

Auch in der Debatte um Preiserhöhungen lautet die Frage: "Was geht und was wäre zu viel?" Denn natürlich haben die Themen EU-Klimapaket und Preiserhöhungen viel miteinander zu tun. Preise ergeben sich im Wettbewerb - und wenn der nicht über die Grenzen der EU "level" ist, haben wir in Europa ein Problem.

Cleveres Downsizing

Lange Zeit konnte es in der Luftfahrt nicht schnell genug immer größer werden. Aus dem Jumbo wurde auf der Langstrecke der Airbus A380 und selbst innerdeutsch gab es irgendwann fast nur noch echt große Jets.

Dann kam Corona. Die A380 wurden ausgeflottet und in der Regionalluftfahrt wecken vor allem die neuen, kleinen Elektroflieger echte Downsizing-Hoffnungen an vielen Flughäfen. Einen ganz neuen Trend läutet jetzt Easyjet ein. Statt immer mehr Sitze in ein Flugzeug zu quetschen, wird eine Reihe im A319 wieder ausgebaut.

Sechs Sitze weniger bringen die Anzahl der Stühle auf 150. Je angefangener 50 Sitze muss eine Cabin Crew an Bord sein, ergo braucht Easyjet weniger Personal, um abheben zu dürfen. Und weil Personal derzeit fehlt, während die Flugzeuge noch immer nicht ganz ausgelastet sind, ist das ein echt cleverer Schachzug.

Kerosin ist der Hebel

Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr hat die Corona-Krise "mental abgehakt". Lufthansa habe die Pandemie genutzt, um "neue Stärken" zu entwickeln, hieß es jetzt auf der Hauptversammlung.

Das sind gewaltige Zitate für einen verlustreichen Konzern, der nun erst einmal sein Kreditkartengeschäft, die Cateringsparte und Teile seiner Wartungstochter verkaufen muss. Dennoch hat Spohr recht. Im Vergleich zu anderen ist Lufthansa verhältnismäßig gut durch die Krise geflogen.

Boeing 777-8F in den Farben der Lufthansa Cargo. © Boeing

Damit das so bleibt, investiert der Kranich nun massiv in neues Fluggerät und greift auch am Gebrauchtmarkt zu, der dazu aktuell so viele Opportunitäten bietet wie selten zuvor: Die 787-Auslieferungen gehen schneller Dank anderer Absagen. Kurzfristig geleaste A350 von Philippines fliegen schon und vielleicht kommen bald sogar noch ein paar A350-1000, die eigentlich für Qatar gedacht waren?

Diese Strategie ist die einzig richtige: So wenig Kerosin verbrauchen wie möglich. Das ist der größte Hebel, um auch die Herausforderungen zu meistern, die der Klimawandel bringt.

Toll, toller, am Tollsten!

Knusprige Pommes im Flugzeug waren bislang Mangelware: Schließlich will niemand an Bord mit einer Fritteuse hantieren. Dennoch gibt es jetzt Pommes bei Eurowings, und zwar angeblich super knusprig, glutenfrei und super exklusiv, wie der Billigflieger stolz mitteilt. Toll!

Noch toller, dass es dasselbe Produkt (vom selben Hersteller, genauso glutenfrei und mitsamt der gleichen veganen Mayonnaise) schon seit Anfang des Jahres bei Transavia gibt. Da kosten die Pommes sogar einen Euro weniger, wie ich als tollen Service extra für Sie recherchiert habe. Hier der Vergleich: Eurowings: 5,50 Euro, Transavia: 4,50 Euro.

Glücklicherweise auch keine Mangelware mehr sind Wanderfalken. Die Falken am Flughafen Nürnberg haben jetzt Nachwuchs bekommen. Das alleine ist toll (und zwar genauso toll wie jedes Jahr, siehe hier und hier).

Aber das Tollste kommt noch: Die drei Jungtiere haben jetzt sogar Namen bekommen: Der Flughafen benennt sie nach den drei tollsten Sommerdestinationen: Athen, Bodrum und Bologna. Bei Namen wie diesen denke ich zwar zuerst an eine tolle Serie, aber das macht wenigstens einen tollen Abschluss für diesen Text:

Kennen Sie "Haus des Geldes"? "Hey Athen, flieg mal rüber zum Eurowings-Airbus und hol' ein paar glutenfreie Pommes. Bodrum drückt schon mal die vegane Mayonnaise auf die Radarschüssel. Bologna hält im Tower Wache. "