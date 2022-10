Wer hoch pokert, der verliert auch mal. Mit diesem Rat und weiteren Gedankenflügen zu den sperrigen Gewerkschaftsthemen der vergangenen Woche verabschiedet sich airliners.de-Herausgeber David Haße nun erst einmal in die Herbstferien.

Unter Journalisten gibt es eine Gewissheit: Egal, was man über streikende Piloten schreibt, es wird einem vorgehalten werden.

Darum schreibe ich lieber über Las Vegas. Da ging diese Woche die World-Routes-Conference zu Ende. Der Eine oder die Andere aus unserer Branche wird sich sicherlich die Zeit bis zum Rückflug mit einer Runde Pokern vertrieben haben.

Beim Pokern muss man aufpassen, nicht zu riskant zu spielen. Angenommen, im Pott liegen 14 Tage mehr "Freizeit" und man hat zehn davon schon so gut wie sicher. Dann kann man natürlich noch eine Runde spielen, wenn man vor seinen Kumpels mit einem Cockpit voller Kings und Queens angeben will – man muss aber nicht.

Denn falls sich der Gegenspieler in diesem Spiel einen Royal Flush zusammenstellen konnte, und sei es auch nur mit Malteserkreuz, dann kann schnell alles weg sein.

Als Idee für die neuen Verhandlungen zwischen Eurowings und der Vereinigung Cockpit will ich einen Vorschlag unterbreiten: Wie wäre es, wenn die VC ein "airliners+ Teams"-Firmenabo für alle Piloten mit in ihren Forderungskatalog mit aufnimmt? Dann können alle Eurowings-Piloten 9,95 Euro im Monat für den "airliners+ Privat"-Zugang sparen und die zusätzlichen Ruhetage dennoch mit der airliners.de-Lektüre verbringen!

Sperriges Thema

Ehe Sie jetzt einen bösen Kommentar schreiben: Ich weiß, ich habe in letzter Zeit ganz schön auf Gewerkschaften rumgehackt. Doch manche Vorlagen sind einfach zu gut.

Jetzt warnt die Ufo ernsthaft vor einer "Tarifflucht" von "Eurowings Europe" ins Ausland. Aber nicht im Großen und Ganzen (was man ja verstehen könnte), sondern ganz konkret:

Es geht der Ufo um die schon seit 2019 quasi geschlossene "Eurowings Europe"-Basis in München! Dabei war für diese 60 verbliebenen "Eurowings Europe"-Beschäftigten der Arbeitgeber auch schon vorher nicht deutsch... Außerdem darf die Ufo selbstredend jederzeit und überall für Flugbegleiter, die in Deutschland stationiert sind, Tarifverträge aushandeln – und das ganz unabhängig von dem Land, in dem eine Airline registriert ist.

Ich weiß... super sperriges Thema. Darum mein Versprechen: In der kommenden Woche verschone ich Sie mit weiteren Gedankenflügen zu Gewerkschaften. Dann bin ich nämlich im Urlaub – und übergebe an die Kollegen.