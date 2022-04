Warum niemand das fehlende Lufthansa-Catering in der Economy bemerkt, warum Tegel noch immer in Buchungsmasken zu finden ist und was sich der Condor-Designer bei den Streifen gedacht hat. Die Gedankenflüge über die Kuriositäten der Woche.

"Oh Schreck - das Essen ist weg!" So oder so ähnlich reagierten wahrscheinlich viele mitfühlende Leser, als sie die Meldungen über fehlendes Catering bei Lufthansa auf den Europa-Flügen ab Frankfurt in dieser Woche in der Presse verfolgt haben.

Doch seien Sie beruhigt: Kein Eco-Fluggast ist verhungert. Die meisten werden das Gate-Gourmet-Personalchaos nicht einmal bemerkt haben.

Warum? Ganz einfach: Bei Lufthansa gibt es die "Onboard Delights" auf Europaflügen in der Economy ohnehin schon seit geraumer Zeit nur noch gegen Bezahlung.

Kuriositäten am laufenden Band

Es ist wirklich kurios: Die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sind schon lange Geschichte und dennoch tauchen sie in vielen Buchungsmasken weiterhin auf. Kein Problem, wenn die Anbieter die potenziellen Berlin-Besucher stattdessen auf den BER weiterleiten. Tun sie aber nicht immer, hat unser "Digital Passenger" Andreas Sebayang herausgefunden. "Keine Flüge für Ihren Reisewunsch nach Berlin gefunden", heißt es nicht nur bei British Airways.

Dass es im Zuge von Airlinepleiten oft Kurioses zu erzählen gibt, daran erinnert unser Redakteur Robert Karopka. Er war vor dem Studium als Ramp Agent und Load Controller unterwegs. Im ersten Teil seiner neuen Serie "Roberts Rampe" geht es um einen Germania-Flug, der einfach nicht mehr abheben sollte.

Ob die neue Condor-Lackierung auch in die Schublade der Luftfahrt-Kuriositäten passt, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. So stark polarisiert die neue Gestaltung. Wir haben mit dem Markenstrategen gesprochen, der für das Rebranding zuständig ist. Das ausführliche Interview mit Remo Masala über die Strategie, die hinter dem Condor-Streifen-Look steht, lesen Sie hier.

Neues aus dem Pflichtenbuch

Muss man bald wieder den Ausweis zücken, wenn man zu einem innerdeutschen Flug einsteigt? Die Bundesregierung plant das, um Kriminelle besser verfolgen zu können. Die Fluggesellschaften argumentieren gegen eine Ausweiskontrollpflicht: Verbrecher jagen sei Aufgabe der Polizei.

Alles richtig, doch andererseits: Dass der Name auf dem Ticket mit dem auf dem Ausweis übereinstimmt, gehört bei etlichen Fluggesellschaften ohnehin zum Geschäftsmodell.

Derzeit können sich Betrüger im Flugzeug ohnehin noch hinter einer Corona-Maske verstecken. Anders als in anderen europäischen Ländern ist in Deutschland vom Ende der Maskenpflicht an Bord nämlich noch nichts zu hören. In den USA dagegen ist die Maske jetzt in Flugzeugen (zumindest vorläufig) nur noch ein freiwilliges Accessoire.

Dankeschön und bitteschön!

