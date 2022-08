Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Neue, alte Langstrecken

Norse Atlantic Airways wird häufig als inoffizieller Nachfolger der Norwegian-Langstrecken bezeichnet: selbes Management, selbe Flotte, ähnliche Strategie.

In Berlin wird man die neue norwegische Billigairline dagegen wohl eher als einen eine Art neue Air Berlin betrachten: Zuerst New York, dann Kalifornien und bald auch Florida - Norse macht sich daran, den Air-Berlin-Langstreckenflugplan Stück für Stück neu aufzubauen.

Wird der alte Traum vom Billigflug-Hub BER also doch noch Realität? Immerhin: Scoot fliegt auch schon, Easyjet feedet beide Langstrecken-Billigflieger und am BER-Bahnhof hält sogar die Eisenbahn.

"Berlin wird für uns unser neues Zuhause", lässt Airline-Chef Bjørn Tore Larsen auf dem Erstflug-Event verlauten. Entscheidend wird sicher sein, ob Norse wirklich aus den Fehlern von Norwegian gelernt hat.

183 Stunden Aufenthalt

In Berlin feierte man dieser Tage aber sogar noch eine neue, alte Langstrecke. Neben den Norse-Flügen kommt nämlich auch Hainan Airlines wieder aus der chinesischen in die deutsche Hauptstadt.

Hainan Airlines verbindet Peking seit dem 12. August wieder mit Berlin. © Flughafen Berlin Brandenburg

Was in der Kommunikation ein bisschen untergegangen ist: Man fliegt erstmal nach Dalian - zur Erledigung der immer noch sehr strikten chinesischen Corona-Quarantänemaßnahmen. Der Start am BER erfolgt immer freitags 16:50 Uhr, landet dann am Samstag um 8:25 in Dalian.

Die Ankunft in Peking wird in der Pressemitteilung dann mit "1:10 Uhr am darauffolgenden Sonntag" angegeben.

Wer nun aber glaubt, der "darauffolgende" Sonntag sei der Sonntag nach dem Abheben, der irrt. Das wäre ja der "folgende Sonntag". Sie ahnen es? Genau: Der von uns vermeldete "mehrstündige Aufenthalt" dauert damit stolze 183 Stunden - also mehr als sieben Tage!

