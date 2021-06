Rund um die tagtäglichen Nachrichten macht sich airliners.de-Herausgeber David Haße Gedanken über das weniger Offensichtliche. Mit seinen "Gedankenflügen" lässt er die Abonnenten in seinen "Abend-Briefing"-Newslettern daran teilhaben. Immer sonntags als Wochenzusammenfassung für alle.

Donald Trump hatte es zuerst vorgeschlagen: Die Boeing 737 Max hat ein so schlechtes Image, man solle das Flugzeug einfach umbenennen. Kaum später hieß die Maschine dann in den Ryanair-Pressemitteilungen "737 Gamechanger".

Jetzt hat Ryanair als größter europäischer Max-Kunde ihr erstes Flugzeug übernommen und nennt es in der Kommunikation tatsächlich nicht "Max". Dabei hatte Ryanair eigentlich schon zurückgerudert: Sobald die erste 737 Max fliegt, sollten besorgte Kunden die Möglichkeit bekommen, kostenlos umzubuchen.

Einfach umbenennen ist auch bei der Lufthansa beliebt. Eurowings fliegt Langstrecken nämlich demnächst als "Eurowings Discover." Dass es hier aber in der Tat um eine sinnvolle Unterteilung nach Marktsegmenten geht, haben wir heute im Detail betrachtet und hergeleitet. Condor jedenfalls muss sich warm anziehen, hat aber noch einen deutlichen Vorsprung.

Jetzt geht's (fast) lo-hos!

Gleich mehrere Länder sind von der Corona-Risikogebiets-Liste gestrichen und demnächst fällt auch die generelle Reisewarnung.

Da kommt es durchaus gelegen, dass Eurowings Discover jetzt die Zulassung hat. Bislang flog Lufthansa einige der angekündigten Routen einfach schon mal selbst, wie unser Blick auf den aktuellen Stand der Dinge in Sachen neuer touristischer Langstrecke im Lufthansa-Konzern zeigt.

Langstrecken-Odyssee

Die Hauptstadt wäre so gerne ein großes Drehkreuz... Doch mit Corona sind zuletzt fast alle Langstrecken weggefallen. Zeit für einen Aktionsplan: Mit "Connect 25" will Berlin in vier Jahren wieder da sein, wo man 1998 schon mal war: Bei 25 Langstrecken-Destinationen.

Berlin und Langstrecken, das ist eine Odyssee. Wir haben das Dilemma zuletzt 2018 nach dem Wegfall von Air Berlin im Detail betrachtet. Doch mittlerweile hat sich in der Tat etwas geändert: Kleinere Langstreckenflieger kommen in den Markt. Damit steigen die Chancen für die neuen Ambitionen am BER. Nur Drehkreuz? Niemals. Dazu fehlt ein Hub-Carrier.

Disruptive Erneuerung

Es gehört in politischen Kreisen zum guten Ton, große Ideen zu präsentieren. Da Wasserstoff nun doch nicht in absehbarer Zeit bei den Umweltzielen der Branche hilft, dann doch wenigstens PTL? Der nachhaltige Treibstoff könnte klimaneutral hergestellt werden und würde dann auch noch so verbrennen, dass weniger Kondensstreifen entstehen. Wenn er denn in ausreichenden Mengen verfügbar wäre.

Der Konjunktiv in diesen Ausführungen zeigt, was Wissenschaftler erwarten: Die Branche wird die Klimaziele bis 2050 verfehlen. Das ist ein ernstes Problem. Die Suche nach großen Ideen muss also noch weiter gehen. Wenn die Kanzlerin nun von "disruptiver Erneuerung" spricht, meint sie dann aber noch Luftverkehr? Oder hegt sie - wie sogar der Luftfahrt-Koordinator der Bundesregierung - ein Faible für ganz neue Ideen wie etwa den Hyperloop?

Nichts neu...

GE und Safran setzen derweil zukünftig auf den "Open Rotor". Wirklich neu ist die Idee nicht. Schon in den 1970er Jahren gab es erste Versuche. Bis heute wird weiter geforscht an den Triebwerken, die jeweils die positiven Eigenschaften von Turboprop und Turbofan miteinander vereinen sollen: Hohe Treibstoffeffizienz bei starker Leistung.

Ebenfalls wenig Neues gab es vergangene Woche beim Airbus-Programm-Update: Keine verlängerte A321 Neo, keine größere A220-500. Bahnbrechendes gab es auch nicht zum Thema Wasserstoff-Flieger. Warten wir also gespannt auf die Nationale Luftfahrtkonferenz am Freitag. Vielleicht bringt die ja tatsächlich Neuigkeiten.

