Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Sarkasmus eines Nachtzug-Hasse(r)s

Für alle nichtklaustrophobisch veranlagten Nachtzugliebhaber gibt es bald eine neue Reiseoption, bei der sich niemand mehr grämen muss, ein ganzes Zugabteil alleine zu belegen, nur um etwas Privatsphäre zu haben: Ein rollendes Kapselhotel.

Das ist toll, denn solange statt sechs innereuropäisch zugfahrenden Klimaschützern in jedem Abteil immer nur einer residiert, muss man den CO2-Ausstoß einer solchen Langstreckenfahrt wohl genauso wohlwollend betrachten, wie den maximal möglichen Erholungsgrad.

Demnächst verstecken die ÖBB daher in einem Abteil gleich vier Luftfahrt-Entsager, die dann die ganze Zeit liegend in "Mini Cabins" mit abschließbarer Stockbett-Rollwand voneinander abgetrennt ihre Hotelnächte am Anreisetag sparen, während sie durch die Nacht zuckeln und die schlafenden Anwohner belästigen.

Die "Mini Cabins"-Schlafkapseln mit Privatsphäre für Alleinreinsende sind vor allem in der Breite sehr eng. Nichts für Reisende mit Platzangst. © ÖBB { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/28473-obb-design-nightjet-minisuitesauen-92999-Q65TxK__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© ÖBB"} } Die "Mini Cabins"-Schlafkapseln mit Privatsphäre für Alleinreinsende sind vor allem in der Breite sehr eng. Nichts für Reisende mit Platzangst. © ÖBB

Aber Sarkasmus beiseite: In der Tendenz etwas wohlwollender hat sich mein Kollege Andreas Sebayang jetzt die neuen Nachtzuggarnituren der ÖBB in Wien angeschaut. Infos zum Klimavergleich der Nachtzüge, die jeweils maximal das Äquivalent eines Airbus A321 transportieren können, wollte aber auch ihm niemand geben.

Besser, nicht billiger

Meine Nachtzug-Tirade, die in Form der obigen Absätze am Mittwoch an alle "airliners+"-Abonnenten rausging, hat offenbar einen Nerv getroffen. Vielen Dank für die vielen Reaktionen, ob zustimmend oder als Gegenrede. Ich habe mich über jede einzelne gefreut und ich versuche, jede einzeln zu beantworten.

Ein Tipp an die Bahngesellschaften Europas schon vorweg: Warum orientiert ihr Euch nicht mehr an den Erfolgskonzepten aus der Luftfahrt? Ein innereuropäischer Nachtzug ist von der Fahrtdauer nunmal nichts anderes als ein Langstreckenflug.

Eine echte Business-Class im Zug? Logisch, schließlich verbringt man darin so viel Zeit wie auf einem Langstreckenflug. © Tangerine { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/china-high-speed-winter-olympics-train-2-PgBzpf__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Tangerine"} } Eine echte Business-Class im Zug? Logisch, schließlich verbringt man darin so viel Zeit wie auf einem Langstreckenflug. © Tangerine

Wenn man sowas kostendeckend durchführen will, braucht man recht viele sehr bequeme Sitze, die man zum Bett runterfahren kann. Wir nennen sowas Business Class. Dazu gibt es einen großen Fernseher und "Fine Dining" am Platz. In Asien gibt es sowas schon recht weit verbreitet in Eisenbahnen, hier nur ein Beispiel.

Wer will, kann dann sogar Suiten anbieten, also sowas wie Schlafabteile, aber die müssen dann auch richtig cool und richtig teuer sein, schließlich verbrauchen sie viel Platz und verursachen somit viele Emissionen. Auch dazu ein interessanter Link zu einem Bahn-Video:

Im unteren Preissegment kann man dagegen recht entspannte Premium-Eco-Sitze in die Waggons einbauen und wenn man noch Platz frei hat, so viele und so eng gestellte Economy-Sitze wie möglich, aber nach Möglichkeit jeweils auch mit gutem Catering am Platz, hier dann vielleicht gegen Bezahlung.

Dann werden die Leute das buchen, da bin ich mir sicher. Im Geschäftreisesegment werden die Firmen viel Geld dafür ausgeben und die Privatreisenden haben auch ihren Spaß. Bahnfahren muss insgesamt nicht billiger werden, es muss besser werden.