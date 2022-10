Die Billigflieger verschwinden und Lufthansa setzt auf immer mehr Luxus. Brauchen wir in Deutschland bald eine Flugticketpreisbremse? Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Was läuft verkehrt am Luftverkehrsstandort Deutschland?

Schon im Sommerflugplan hatten sich die Billigflieger hierzulande spürbar rargemacht, jetzt zieht sich nach Easyjet auch Ryanair noch weiter zurück. Die hohen Entgelte, Gebühren und Steuern machen Deutschland unattraktiv, heißt es bei den paneuropäischen Lowcostern. Flugzeuge könnten anderorts in Europa gewinnbringender eingesetzt werden.

Nicht einmal der Lufthansa-Billigflieger Eurowings ist da eine Ausnahme. Jetzt hat "Eurowings Europe Limited" ihre Lizenzen als maltesische Fluggesellschaft erhalten. Die Fokussierung auf Europa ist laut Eurowings "ein wichtiger Meilenstein", der "Wachstum ermöglicht".

Nun kann man natürlich geteilter Meinung darüber sein, wie gewinnbringend Billigflieger für einen Luftverkehrsstandort wirklich sind. Ein mahnendes Vorzeichen ist der schleichende Weggang der Lowcoster aus Deutschland aber allemal.

Wumms!

Mit einem 2,5-Milliarden-Wumms will Lufthansa derweil ihre Langstreckenkabinen fit für die Zukunft machen. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf neuen, möglichst viel Umsatz bringenden Optionen:

Die First-Class wird nicht etwa abgeschafft, sondern in kleine Hotelzimmerchen verwandelt. In der Business-Class wird es einige besonders teure Suites geben. Sogar in der Holzklasse kann man sich gegen Bezahlung ganze Reihen reservieren und zu einem komfortablen Bett umbauen lassen.

Das ist alles legitim und vor den sich abzeichnenden Kostensteigerungen im Luftverkehr sicherlich strategisch richtig. denken Sie nur an teure Umweltvorgaben, hohe Tarifabschlüsse und die Russland-Umwege .

Passagiere mit weniger tiefen Taschen müssen dagegen öfter entweder zu Hause bleiben – oder sich an die Hoffnung klammern, dass die Bundesregierung eines fernen Tagen eine staatliche Flugticketpreisbremse einführen wird. Wumms!