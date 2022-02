Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

Malta, Fels in der Brandung

Malta ist derzeit "the Place to be" für Fluggesellschaften aus aller Welt. Ryanair ist da, erstaunlich viele Business-Aviation-Betriebe, außereuropäische Charter-Anbieter, Fracht-Airlines - und bald auch Eurowings Europe.

Woran das wohl liegt? Auf jeden Fall nicht am lokalen Flughafen - den steuert nämlich kaum eines der rund 320 maltesisch registrierten Flugzeuge je an. Auch Strand gibt es auf Malta keinen, die Touristenscharen halten sich also in Grenzen.

Es scheinen daher eher die "inneren Werte" zu sein, die Unternehmen an dem Felsen im Mittelmeer so schätzen.

Eine Real-Sati(e)re Was macht ein ernsthafter Tierschützer, wenn er kurz von A nach B reisen will, ohne dass ein Tier dafür leiden muss? Flugzeug und Bahn fallen ja aus - wegen der meist verbauten Ledersitze. Die Lösung kommt von Airbus Helicopters: Für den "Baulöwen" Urs Brunner und seine "sexy vegane Mode"-Designerinnen-Ehefrau Daniela wurde jetzt ein Privathelikopter ganz ohne Leder und Wolle ausgeliefert. Für die Tierschutzorganisation Peta war das so wichtig, dass sie sofort den neuen "Vegan Aviation Award" ins Leben gerufen hat. Meine Gratulation an Airbus für diese Errungenschaft! Eventuell sind die wahren Probleme unserer Branche ja weder Corona noch der Klimaschutz. Und ganz vielleicht geht der innerdeutsche Luftverkehr auch deswegen zurück, weil sich immer mehr Menschen vegan ernähren.

Sein oder Nichtsein

Der Luftverkehr stellt sich den großen Fragen, die der Klimawandel mit sich bringt. Wie realistisch sind die verschiedenen Ansätze aus der Industrie? Welche neuen Antriebe, welche neuen Treibstoffe und welche neuen Flugzeuge kommen - und wann? Diese Fragen stellen wir in unserer aktuellen Serie "Flugzeugbau der Zukunft", ab dieser Woche immer dienstags und freitags in einem Hintergrundartikel.

Ob es für die Luftfahrt wirklich um Gedeih und Verderb geht und wie realistisch die Zielsetzungen der Branche sind, besprechen wir dann am 8. März um 10 Uhr mit den Gastautoren und Experten der Serie. Melden Sie sich jetzt hier an, um kostenlos zuzuschauen. Als "airliners+"-Mitglied haben Sie zudem die Möglichkeit, ab sofort (und natürlich auch während des Live-Streamings) Fragen zu stellen.

Ein Hoch auf den Luftverkehr

Annalena Baerbock reiste per Linienflug zum Antrittsbesuch als Außenministerin nach Spanien - nicht wie sonst üblich mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Eine bewusste Entscheidung, wie man hört.

Noch bewusster wäre es natürlich gewesen, mit der Bahn zu fahren. Nur tut sich so etwas zwischen Berlin und Madrid echt niemand an. Im besten Fall dauert das nämlich 23 Stunden und 37 Minuten und kostet laut bahn.de... Moment... äh.... eine unbekannte Summe an Euros.

Die Hürden im grenzüberschreitenden Bahnverkehr sind eben noch immer sehr hoch. Dazu empfehle ich Ihnen heute einfach noch einmal einen entsprechenden Hintergrundartikel von Andreas Sebayang. Anders als ein ICE der Deutschen Bahn kann nämlich ein Airbus der Lufthansa nach Madrid fliegen ohne andere Triebwerke, ein anderes Fahrwerk und neue Piloten zu brauchen. Ein Hoch auf den Luftverkehr!

Alternative?

Ganz ehrlich: Ich verstehe auch den Hype um Nachtzüge nicht. Jedenfalls nicht als ernsthaften Ersatz für den innereuropäischen Flugverkehr. Wir haben diese Woche in unserem Artikel über Berliner Nachtzug-Pläne vorgerechnet, wie viele - oder besser gesagt wie wenige - Leute in so einen Zug passen. Das ist lächerlich, selbst wenn man all die Linien tatsächlich wie geplant auf die Gleise bekommt.

Dabei ist das noch größere Problem die Akzeptanz. Im Artikel machen wir die folgende Analogie auf: Nachtzug fahren ist von der Zeit her wie Langstrecke fliegen. Nachtzug-Sitzplätze sind dabei die Economy, Liegewagen sind die Premium Eco und Schlafwagen sind quasi die Business Class im Flieger. Egal ob Nachtzug oder Langstreckenflieger: Die überwiegende Mehrzahl der Reisenden schläft nicht gemütlich, sondern muss unbequem sitzen.

Jetzt mal angenommen, es gäbe eine genauso ungemütliche, gleich teure, aber zehnmal schnellere Alternative zu einem Langstreckenflug in der Economy Class... würden Sie die Alternative wählen oder fliegen?

Und jetzt denken Sie mal über den Nachtzug und den Mittelstreckenflug als bestehende Alternative nach.