Wer die Heimatmärkte der Lufthansa Group auf einer Europa-Karte ausmalt, dem offenbart sich ein breiter Lufthansa-Korridor von Mitteleuropa bis in den Süden: Von Deutschland (Lufthansa) über Belgien (Brussels) weiter nach Österreich (Austrian) und die Schweiz (Swiss) bis runter nach Italien (Air Dolomiti).

Während Skandinavien (SAS) in diesem Bild augenscheinlich noch fehlt, macht eine Portugal-Expansion (Tap) rein optisch eher weniger Sinn. Doch so ist das mit der Optik: Sie kann täuschen. Flugzeuge können nämlich fliegen... Richtung Südamerika wäre so eine Tap schon ganz verlockend!

Die Größe des Heimatmarktes allein ist dabei nicht einmal ausschlaggebend. KLM funktioniert beispielsweise quasi als "EU-Golfcarrier", also fast ohne Heimatmarkt. Sie füttert ihre Langstrecken einfach mit Zubringern aus ganz Europa.

Selbstredend setzt auch die Lufthansa Group schon heute auf den gesamten Kontinent, wenn es darum geht, ihn mit der Welt zu verbinden. Nur braucht sie dazu unbedingt die Ita Airways? Sie bringt immerhin bereits jetzt mehr US-Amerikaner nach Italien als nach Deutschland.

Neue Deutschland-Impulse?

Im Großen und Ganzen fliegen Billigflieger derzeit eher vor allem an Deutschland vorbei. Easyjet hat in Berlin deutlich reduziert, Ryanair hat ein "Irish Goodbye" in Frankfurt vollzogen und selbst Eurowings setzt neue Basen lieber in Graz, Prag und Stockholm auf.

Dennoch können sich einige Flughäfen freuen, dass Ryanair im nächsten Sommer weiter ausbaut: Die Station Weeze bekommt ein viertes Flugzeug, während Paderborn/Lippstadt ganz neu ins Streckennetz aufgenommen wird – vorerst freilich, ohne gleich zur Basis zu werden.

Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. So bleibt auch an den anderen deutschen Standorten die Hoffnung auf neue Impulse – vielleicht dann ja bald endlich wieder irgendwo innerdeutsch?