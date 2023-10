City Airlines, Lufthansa Cityline und Air Dolomiti fliegen Zubringer für Lufthansa. Doch das kleine Einmaleins der neuen Lufthansa-City-Verwirrung ist gar nicht so einfach. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Die kleine Lufthansa-City-Verwirrung

Dass Lufthansa mit ihrer "City Airlines" an den Start rollt, ist keine Überraschung. Dass es jetzt noch bis zum nächsten Sommer dauert, bis die ersten "City Airlines"-Flugzeuge Lufthansa-Zubringer nach München und Frankfurt fliegen, schon eher.

Interessant ist zudem, dass die neue "City Airlines" im Gegensatz zur Schwester "Lufthansa Cityline" offensichtlich ein eigenes Branding erhält.

"Lufthansa Cityline" hebt ja einfach im normalen Lufthansa-Look mit einem kleinem "Operated by"-Hinweis ab. An den Flugzeugen der neuen "City Airlines" klebt dagegen ein hellblaues "City" hinter dem Lufthansa-Logo.

Die neue Marke: "Lufthansa City"… Wozu? Man weiß es nicht. Vielleicht hat es wieder etwas mit den Pilotentarifverträgen zu tun.

Aber ob nun "Lufthansa operated by City Airlines" oder "Lufthansa City (ohne Airlines dahinter) operated by (ohne Lufthansa) City Airlines"… Der Fluggast wird den Unterschied ohnehin nicht wahrnehmen.

Und vielleicht fliegen ja bald auch Lufthansa selbst und die "Lufthansa Cityline" unter dem neuen Brand "Lufthansa City" auf Städteverbindungen.

Dann hätten wir neben "Lufthansa City operated by Lufthansa" auf der Kurzstrecke auch noch "Lufthansa City, operated by Lufthansa Cityline" und "Lufthansa City, operated by City Airlines".

Ach ja, und Air Dolomiti fliegt ja ebenfalls Drehkreuzzubringer, sogar innerhalb Deutschlands.

Sowas Ähnliches hatten wir schon mal mit "Team Lufthansa" und "Lufthansa Regional". Ist die neue Marke "Lufthansa City" also sowas wie die Neuauflage von "Team Lufthansa Regional"?

Fraglich nur, warum sich dann die Mitarbeiter der "Lufthansa Cityline" bei der neuen "City Airlines" bewerben sollen. Ist die neue Airline schlussendlich nach dem Aus für "Team Lufthansa" und "Lufthansa Regional" doch nur der Abschluss vom Ende der "Lufthansa Cityline"?