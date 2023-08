Die Lufthansa Group schreibt Rekordzahlen, dank der hohen Ticketpreise. An diesen wird der Kranich nun umso mehr festhalten, schließlich wollen die geplanten Lohnerhöhungen für die Piloten auch finanziert werden. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Einen Teufel tun

Heute hieß es vor allem: Lufthansa hier, Lufthansa da. Oder besser gesagt: Lufthansa Group. Denn was der Kranich bereits vor gut einer Woche prophezeite, ist nun eingetreten: Der Konzern hat einen Rekordgewinn geschrieben. Und das vor allem dank der höheren Ticketpreise.

Nun wird die Lufthansa Group natürlich einen Teufel tun, diese wieder zu senken – wäre ja auch schon blöd. Zumal die Piloten der Hanseaten nun kurz vor dem Abschluss der Abstimmung über das jüngste Angebot des Kranichs stehen. Hier warten mindestens 18 Prozent mehr Gehalt, und das will schließlich auch finanziert werden!

Wenn die Alten den Jungen überlegen sind

Die jüngsten Probleme um die PW1100G-JM-Triebwerke von Pratt & Whitney, halten die Airlines ganz schön in Atem: Sie fürchten neue Groundings und Kapazitätsengpässe. Und das alles gerade während der doch so wichtigen Sommerreisezeit. Erwartet die Betreiber der betroffenen Airbus-A320-Neo-Familie eine "böse Überraschung", so wie es ein Airline-Manager bezeichnet haben soll?

Dagegen können sich Fluggesellschaften, die ältere Flugzeuge betreiben, zurücklehnen, ist sich ein Bericht sicher. Denn die ganzen Probleme dieser neuen Technologien trifft sie nicht. Zusätzlich profitieren sie von den derzeit niedrigeren Treibstoffpreisen. Dabei steht die gesamte Branche vor großen Herausforderungen – ganz egal wie wie alt oder neu die Flugzeuge sind...