Airlines "in der Fläche"

Nach meinem Interview mit Corendon-Gründer Yildiray Karaer in dieser Woche ("Corendon ist die Airline, die in Deutschland die meisten Flughäfen anfliegt") habe ich direkt mal "factgecheckt" – und es stimmt wirklich:

Der türkisch-niederländisch-maltesische Airlineverbund kann diesen Superlativ für sich geltend machen.

An insgesamt 21 Flughäfen ist Corendon derzeit hierzulande anzutreffen. Nummer zwei ist dann Eurowings mit 19 Flughäfen – vor Lufthansa auf Platz drei mit 17 deutschen Destinationen.

Mit Ausnahme von Ryanair (15 Deutschland-Ziele) und Air Cairo (12 Flughäfen) stehen dann ausschließlich türkische Anbieter auf meiner hochoffiziellen Liste der Airlines, die aktuell mehr als zehn Flughäfen in Deutschland anfliegen:

Die Airlines, die in Deutschland die meisten Flughäfen anfliegen Anbieter Flughäfen Corendon 21 Eurowings 19 Lufthansa 17 Sunexpress 16 Ryanair 15 Pegasus 12 Freebird 12 Air Cairo 12 Turkish 11 Alle Airlines, die in Deutschland mehr als zehn Flughäfen anfliegen (09/2023). Quelle: OAG/CH-Aviation

Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass es die "Flächen-Airline" Air Berlin nicht mehr gibt – und an den Verkehrsrechten:

Türkische Airlines dürfen so oft und so viele Flughäfen in Deutschland anfliegen, wie sie wollen.

Kostenlose Politikberatung

Dass es so wenige Langstrecken von und nach Berlin gibt, liegt dagegen nicht an mangelnden Verkehrsrechten. Mehr Flüge in die USA, nach Indien und Australien – so steht es auf der politischen Strecken-Wunschliste für den BER.

Das mit den für diese Ziele unbegrenzt verfügbaren Flugrechten im Hinterkopf, klingt es schon fast putzig, was am Dienstag auf der Flughafenklausur des Berliner Senats diskutiert wurde:

Während von westdeutschen Flughäfen täglich 180 Langstreckenflüge starten würden, seien es in Ostdeutschland nur sechs, konstatieren die Berliner Politiker. Das sei ein Skandal und müsse umgehend geändert werden!

Nun ist Berlin zwar am BER beteiligt, aber den Flugplan machen weiterhin die Airlines und nicht der Flughafen. Wenn keine Airline kommt, obwohl es Streckenrechte und Slots gibt, liegt es wohl an anderen Dingen…

Mein Tipp für die Lokalpolitik: Bislang gilt der BER als einer der teuersten Flughäfen der Republik. Das ließe sich politisch durchaus ändern.

Ganz andere Probleme haben die Politiker derzeit übrigens in den Niederlanden. In Amsterdam gibt es nach dem Geschmack der Politik nämlich aus Lärm- und Klimaschutzgründen viel zu viele Flüge. Deshalb sollen Umsteiger demnächst noch stärker zur Kasse gebeten werden.

Auch hier ein kostenloser Tipp, diesmal an die in Amsterdam verprellten Airlines: Einfach mal in Berlin fragen. Sicher findet sich hier noch ein Slot für die ein oder andere Amsterdam-Langstrecke. Jetblue, wie wär's?