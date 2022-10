Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Not macht er"finn"erisch

Finnair hat alles auf eine Karte gesetzt – und verloren. Dabei war das Drehkreuz in Helsinki fantastisch, denn es liegt ziemlich genau dort, wo die kürzesten Routen aus Europa in Richtung vieler asiatischer Metropolen entlangführen.

Leider gehören in diese Gleichung zwangsläufig Flugrechte über Russland. Und somit geht die Rechnung aktuell nicht mehr auf.

Seitdem erfindet sich die finnische Airline neu, wie uns der (ebenfalls neue) CEO Topi Manner in der vergangenen Woche in einem interessanten Interview erläutert hat. Unter anderem starten die Finnen demnächst eine intensive Partnerschaft mit Qatar Airways.

Kooperation vs. Konfrontation

Kooperationen mit Golf-Airlines können also ein Weg sein. Auch British Airways hat jetzt eine bereits enge Partnerschaft zu Qatar nochmals intensiviert. In der Star Alliance kooperieren derweil seit Neuestem Air Canada und United mit dem ehemaligen Erzfeind Emirates.

Die Beweggründe dafür sind verschieden, doch letztlich geht es immer um Eines: Das Netz der großen Golf-Airlines ist mittlerweile so interessant, dass es Sinn machen kann, zu kooperieren.

Und die Lufthansa? Noch setzt der Konzern auf Konfrontation und beschwert sich weiter über das langsam aber sicher, immer noch ein bisschen schiefer werdende "Level Playingfield" im internationalen Luftverkehr.

Ihre Wetten, bitte.

Inwieweit die vielen neuen Kooperationen wirklich mit den Folgen aus Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie zu tun haben, beleuchten wir in unserer Analyse über die "neue Macht der Golf-Bosporus-Airlines".

Eines ist dabei sicher: Das Thema der fehlenden russischen Überflugrechte wird für europäische Airlines zunehmend brisanter. Denn mit den Corona-Öffnungen weiterer asiatischer Märkte werden die Umwege für europäische Airlines immer ärgerlicher – während die neuen geopolitischen Voraussetzungen den "Riesen vom Golf" einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Ist also absehbar, dass sich neben British Airways und Finnair schon bald weitere europäische Airlines enger an Golf-Carrier binden werden? In meinem Interview mit dem Nahost-Luftfahrtexperten Linus Bauer habe ich diese Woche natürlich auch nach dem Sinn und Unsinn solcher Gedankenspiele für Lufthansa gefragt:

Die Antwort lesen Sie hier. Nach der Lektüre können Sie mir dann ja mal Ihre Wetten schicken. Mein Tipp für Kooperationskandidaten: SAS und Lot.