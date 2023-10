Einfach mal so eine konkurrierende Airline übernehmen? Das geht in der EU nicht so einfach, wie sich das der ein oder die andere vielleicht vorgestellt hat. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Vor dem Kaufen was verkaufen

Bigger is better? Die EU-Kommission sieht das offenbar nicht so, vor allem nicht, wenn es um Airlines geht, die ihre Konkurrenz schlucken wollen.

Ein paar Slots hier und da an die Konkurrenz abgeben und gut ist. So liefen Airline-Fusionen in der EU bislang meist ab. Doch das reicht den Wettbewerbshütern offenbar nicht mehr. In Zukunft sollen Airlines im Zweifel zunächst auch noch ein paar Vermögenswerte abgeben oder veräußern.

Der erste Fall steht auch schon vor der Tür: Offenbar soll Korean die Frachtsparte der Asiana verkaufen, um die EU-Genehmigung für die geplante Fusion zu erhalten. Das ist nur einer von 50 Punkten einer langen Liste an Bedingungen.

Doch auch Lufthansa scheint betroffen zu sein. Die noch nicht einmal zur förmlichen Prüfung bei der EU angemeldete Übernahme der Ita Airways droht schon vorher zu platzen – oder für immer eine Minderheitsbeteiligung zu bleiben.

Bei der Air-Europa-Übernahme durch IAG geht es derweil auch nicht voran. Erst Ende kommenden Jahres rechnen die Beteiligten mit einem Abschluss.

Tap wartet ebenfalls mit Details und bei Air-France/KLM-SAS gibt es ebenfalls noch viele offene Fragen.

Wachstum durch Übernahmen wird so zunehmend zu einem echten Krampf für alle Beteiligten.