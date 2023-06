Willkommen bei der Airline-Boss-Demo! In der nächsten Eskalationsstufe können sich die CEOs ja in Brüssel festkleben. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Sind Klimaaktivisten an die Flughäfen gekommen, um zu bleiben? Das befürchtet zumindest unser Kolumnist Andrew Charlton. Die Branchentermine der nächsten Zeit würden dazu geradezu einladen.

Nun denn – ich will besser nicht mit ansehen, was am Flughafen Istanbul passiert, sollten sich dort anlässlich des Iata-AGM kommende Woche tatsächlich Aktivisten auf die Startbahn kleben wollen…

Derweil warnen Lufthansa-Konzernchef und Airbus-Chef Guillaume Faury lediglich verbal vor Interessengruppen, die gegen die Luftfahrt kämpfen und fordern mehr Technologieoffenheit in der Klimadebatte.

Airline-Boss-Demo!

Doch es geht auch anders. Schauen Sie mal das Bild zur Ryanair-Petition oben genau an. Das ist doch Ryanair-Group-Chef Michael O' Leary mit der Sonnenbrille! Und ist der tätowierte Typ daneben etwa Ryanair-CEO Eddie Wilson?

Wenn ja, die Verkleidung als Demonstranten ist den Airline-Bossen bei der Übergabe der Ryanair-Petition für Streikeinschränkungen in Brüssel richtig gut gelungen!

Vielleicht sollten Vertreter europäischer Airlines in der nächste Eskalationsstufe versuchen, sich irgendwo bei der EU festzukleben. Das soll ja dabei helfen, die Belange einer Minderheit in den Fokus der Mehrheitsgesellschaft zu setzen.

Doch Spaß beiseite: Wie der Klimawandel sind auch Streiks und die Bezahlung der Beschäftigten in der Branche ein gesellschaftliches Thema, das gemeinsam angegangen werden muss. Petitionen sind da ein probates Mittel. Kleben nicht.