Überall "Gamechanger"

Ryanair hat unseren Kolumnisten Karl Born zu gamechangenden Kommunikationsideen inspiriert. In Italien wirkt Corona immer gamechangender auf Alitalia: Schon wieder wurden weitere Staatshilfen durchgewunken, bravo!

Die steigende Verbreitung der Delta-Variante in Deutschland wirkt sich derweil gamechanging auf Sommerurlaub in Portugal aus: Sobald der Delta-Anteil hierzulande genauso hoch ist wie in Portugal, fallen die Quarantänevorschriften für Reiserückkehrer wieder. Fantástico!

Schlechte Gutscheine

Sie erinnern sich bestimmt noch an die Gutschein-Debatte. Bevor die Corona-Pandemie ihnen das Genick bricht, haben viele Fluggesellschaften damals lieber die Rechte ihrer Kunden gebrochen. Jetzt gab es dafür einen Rüffel von der EU.

Das kann noch unangenehm werden. Denn die Fluggastrechte werden aktuell in Brüssel neu diskutiert. Eigentlich hatte die Branche sogar auf Lockerungen gehofft. Das rückt jetzt möglicherweise in weitere Ferne.

Zum Geburtstag viel Glück!

Es ist schon zehn Jahre her, dass sich die Branche einen Ruck gegeben hat und trotz aller gegensätzlichen Positionen einen Dachverband für eine gemeinsame Interessensvertretung gegründet hat. Happy Birthday, BDL! Zum Geburtstag ein Rück- und Ausblick. Denn eines ist sicher: Im Vergleich zum Klimasturm am Horizont war die Luftverkehrsteuer ein seichtes Lüftchen.

Kein Wunder, dass sich auch die Player außerhalb Deutschlands so ihre Gedanken machen. Ihre Ideen dazu hat gerade auch Easyjet präsentiert, zusammen mit ein paar wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen der paneuropäische Billigflieger seine Hoffnungen auf Zero-Emission-Flüge aufbaut. Allerdings hofft Easyjet schon sehr lange. Schauen Sie sich mal diesen Artikel von vor 14 Jahren an.

Noch mehr Prophetisches

Tja, vielleicht hätte man Edmund Stoiber vor knapp 20 Jahren nicht auslachen sollen, schreibt unser Kolumnist Thomas Rietig. Auch wenn seine Rede zum Transrapid wirklich lustig war: Der Anschluss an die Fernbahn fehlt dem Flughafen München bis heute - und das schmerzlich.

Während Lufthansa und Fraport jetzt spezielle Security-Fast-Lanes für Bahn-Umsteiger einrichten und das ICE-Zubringernetz ausbauen, bleibt es in Bayern dabei: Der Münchner Flughafen ist am besten aus der Luft zu erreichen. Keine guten Voraussetzungen für die intermodale Verkehrswende.

