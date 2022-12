Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

(K)eine Besch(w)erung

Keine Bescherung: Die von Niedersachsen angestrebte Abschaffung der Vorkassepraxis bei Flugbuchungen in Deutschland ist vor dem Bundesrat gescheitert. Dabei wollen die Verbraucherschützer das Verbot schon seit vielen Jahren zu Weihnachten haben und auch die Geschäftsreiseverbände hatten sich die Neuregelung so sehr gewünscht. Doch die Ablehnung ist richtig.

Bezahlen erst beim Check-in... Was sich im ersten Moment vielleicht vernünftig anhört, birgt in der Realität zahlreiche Unabwägbarkeiten. Vor allem in der internationalen Zusammenarbeit zwischen Airlines und deren Partnern wäre ein nationaler Alleingang in Sachen Verbraucherbescherung eine wahrhaftige "Beschwerung" für die Airlines geworden.

"Low Cost" vs. "Low Fare"

Warum heißen Billigflieger eigentlich "Billigflieger"? Fragt man die Verwandtschaft unter dem Weihnachtsbaum, dann ist klar: weil der Ticketpreis niedrig ist. Schlägt man aber den englischen Begriff "Low Cost Airline" nach, dann ist das schon was anderes. Denn "Low Cost" sagt aus, dass die Kosten niedrig sind, nicht unbedingt die Tickets.

Das DLR hat jetzt seine neueste Studie zum Punkt-zu-Punkt-Flugangebot vorgelegt und kommt zu dem Schluss: Billigflieger sind nach Corona nicht mehr so billig. Na was für eine Bescherung!

Halten wir also fest: "Low Cost" fliegen mittlerweile ohnehin alle Airlines – "Low Fares" gibt es aber nicht mehr wirklich. Egal ob bei Lufthansa oder Ryanair: Wer kurzfristig buchen muss, oder beispielsweise Weihnachten nach Hause fliegen will, greift überall tief in die Tasche. Doch jetzt mal ganz ehrlich: War das nicht auch schon vor Corona so?

Neu ist in Zeiten von Monopolstrecken geringeren Überkapazitäten nur, dass der niedrigste Tarif derzeit nicht mehr ganz so häufig gebucht werden kann. Dass der Treibstoff immer teurer wird, ist dabei eher weniger ausschlaggebend.

Wo zuschauen, wo zuschlagen?

Können Sie sich noch an "Lufthansa Italia" erinnern? Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass das Mailand-Experiment der Lufthansa nach nur drei Jahren wieder eingestellt wurde.

Dennoch lebt die Idee eines Drehkreuzes in Südeuropa im Lufthansa-Konzern weiter. Das wäre auch zweifelsohne eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Hub-Portfolio der Lufthansa Group mit Brüssel, Zürich, Wien und natürlich Frankfurt und München.

Doch wie hoch ist der Preis, den Lufthansa bereit ist, für Ita Airways zu bezahlen? Muss es nun sogar der Einstieg über eine Minderheitsbeteiligung werden, was Lufthansa bislang immer strikt abgelehnt hat? Oder widmet sich der Kranich lieber zunächst anderen Übernahmekandidaten?