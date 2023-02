Das Seitenleitwerk einer SAS-Maschine hinter einem Stacheldraht am Flughafen.

Air Europa ist nun also doch bei IAG untergeschlüpft. Von den ganz heißen Übernahmekandidaten in Europa bleiben damit neben der Ita Airways nur noch Tap und Scandinavian.

SAS gilt dabei nicht ohne Grund als so heißes Eisen, dass es niemand anfassen will: Während wir hier in Deutschland schon stöhnen, wenn Verdi, VC und Ufo streiken, wetteifern bei den multinationalen Skandinaviern mehr als zwei Dutzend Gewerkschaften!

Im Gegensatz zu vielen anderen Airlines hat SAS jetzt wieder schlechte Zahlen vorgelegt. Selbst im Boomsommer nach Corona keine Gewinne einzufliegen, das muss man erst einmal schaffen. Aber Sie erinnern sich: Die Gewerkschaften wollten es offenbar so - und streikten.