Seit zehn Jahren gibt es eine innerhessische Frankfurt-Entlastung. Doch auch weit über Kassel hinaus fehlt es in Deutschland an Flugverbindungen. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Ein Tubaspieler spielt am Eröffnunngstag vor dem Terminal des Flughafens Kassel-Calden

Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Hessisches Punkt-zu-Punkt-Entlastungsjubiläum

Eine größere Feierlichkeit gab es vergangene Woche in Kassel nicht. Dabei war es am Dienstag auf den Tag genau zehn Jahre her, dass der neu ausgebaute Kassel Airport eröffnet wurde. Viel zu feiern gibt es aber nicht, denn die Erwartungen haben sich bis heute nicht erfüllt.

Am 4. April 2013 wusste man das freilich noch nicht. Ich erinnere mich an einen nasskalten Tag, ein großes Festzelt mit vielen Fraport-Größen, noch mehr Polit-Prominenz und an gleich zwei Passagierflugzeuge auf dem Vorfeld. Die innerhessische Frankfurt-Entlastung für Ferien- und Billigflieger war endlich da!

Doch auch wenn es aktuell mal wieder ein paar Urlaubsflieger gibt, ist Kassel auch nach seinem Ausbau vor allem ein starker Standort für die Allgemeine Luftfahrt geblieben. Das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber, der beim Ausbau zum zweiten Flughafen Hessens in Calden noch ordentlich mithelfen musste, hat jedenfalls mittlerweile ein eigenes Terminal für Punkt-zu-Punkt-Verkehre gebaut. Noch braucht es sogar dort niemand. Und Ryanair? Hat sich gerade für Paderborn entschieden.

Was im deutschen Luftverkehr fehlt

Ein tieferer Blick in den aktuellen Sommerflugplan zeigt derweil recht genau, was hierzulande nach Corona im Luftverkehr noch fehlt: Innerdeutsche Verbindungen. Lufthansa, Eurowings und Easyjet haben während der Pandemie rund die Hälfte des Angebots aus dem Markt genommen. Das fehlt jetzt.

Man kann nun Eurocontrol folgen und glauben, dass das mit einem gesteigerten Klimabewusstsein bei der Kundschaft zusammenhängt. Vielleicht haben sich die Reisenden während Corona auch einfach wieder neu in ihr Auto verliebt. Möglicherweise liegt es zudem an neuen Luftfahrt-Kooperationen mit der Bahn. Oder man kann mutmaßen, dass es nachhaltig weniger Geschäftsreisen gibt.

Wer weiß, vielleicht setzt German Airways nun an, all diese Erwägungen auf die Probe zu stellen. Wie man hört, bereitet sich die Airline intensiv auf den Start eigener Linienverbindungen vor. Ich fahre jetzt jedenfalls erstmal mit meinem Auto in den Osterurlaub.