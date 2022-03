Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche. Dieses Mal ist es ein wehmütiger Blick auf die Freiheiten der Luft. Denn so gut wie allen in der Branche geht es schlecht mit den neuen Russland-Sanktionen.

Nach den gegenseitigen Luftraumsperrungen in Europa und Russland haben wir in dieser Woche die Auswirkungen im Direktverkehr sowie die in Richtung Asien analysiert.

Ist es "Glück im Unglück", dass die russischen Luftraumsperren auf dem Weg nach Asien derzeit kaum Wirkungen zeigen, weil viele asiatische Märkte noch immer Corona-Einreisebeschränkungen haben und ohnehin wenig geflogen wird?

Nein. Denn die neue Entwicklung beraubt die europäischen Langstreckenanbieter um hoffnungsfrohe Perspektiven auf wenigstens einigermaßen baldige Erholung.

Lufthansa geht es weiterhin nicht gut, auch wenn sie ihr Netz schon längst umgeplant hat. 95 Prozent der Langstreckenkapazitäten fliegen nun über dem Nordatlantik. Anders ist das bei Finnair. Der Asien-Spezialist muss sich "nach" Corona schon wieder auf die Beurlaubung etlicher Mitarbeiter vorbereiten.

Eine Folge wird wohl sein, dass nun noch mehr europäische Airlines ihre Kapazitäten auf transatlantische Verbindungen setzen. Wenigstens trifft es sich ganz vorzüglich, dass just ab dieser Woche Beschränkungen bei den North Atlantic Tracks in niedrigeren Flughöhen wegfallen, wodurch die Kapazitäten im Luftraum insgesamt steigen.

Ich wage derweil folgenden Urlaubstipp: Warten Sie besser damit, ihren nächsten USA-Flug zu buchen. Das wird mit immer weiter wachsender Überkapazität im Markt bestimmt bald noch billiger.

Relativ ernüchternd Ich führe ja viele Interviews und meistens stelle ich dabei alle Fragen. In meinem Interview zu unserer aktuellen Serie "Flugzeugbau der Zukunft" hat jetzt aber auch mein Interviewpartner eine wichtige Frage gestellt: "Was ist denn nach der Concorde im Flugzeugbau wirklich echte Revolution gewesen?" Die Antwort darauf fällt relativ ernüchternd aus. Die Branche ist technisch gesehen viel zu lange nur inkrementell effizienter geworden, die großen Sprünge sind bislang ausgeblieben. Was die Zukunft bringt - und vor allem wann - ist dabei noch gar nicht so klar, wie es sich manchmal anhört. Das Interview mit Michael Santo ist heute meine Leseempfehlung für Sie. PS: Nehmen Sie jetzt Dienstag an unserem Webinar zur Serie teil. Stellen Sie Ihre Fragen an Herrn Santo und alle anderen Gastautoren schon heute, hier im "Save the Date"-Artikel.

Das wird teuer!

Nach den neuen EU-Russland-Sanktionen sollen europäische Leasinggeber ihre Verträge mit russischen Airlines innerhalb von 30 Tagen beenden. Doch wie geht es weiter? Werden die russischen Airlines die Flugzeuge brav zurückgeben? Oder den Leasinggebern erlauben, ihr Eigentum außer Landes zu holen? Wohl kaum.

Welche Probleme das für die russischen Airlines bereitet - aber auch für die europäischen Leasinggeber, haben wir uns diese Woche genauer angeschaut. Interessant dabei: Die EU-Sanktionen werden auch teure Auswirkungen auf die Leasingverträge der russischen Betreiber mit nicht-europäischen Lessoren haben.

Ein wehmütiger Blick auf die Freiheiten der Luft

Bei den aktuellen Luftraumschließungen berufen sich alle Seiten auf diejenigen Artikel der Chicago-Convention, die den einzelnen Staaten die Lufthoheit verleihen - sehr zum Unwohle der Luftfahrt insgesamt. Neu ist das freilich nicht, während Corona haben wir es weltweit zuletzt schmerzlich erlebt. Und gerade Russland hat seinen Luftraum schon immer gerne politisch genutzt.

Welche rechtlichen Grundlagen gibt es also für das selektive Aussperren von Fluggesellschaften aus den Lufträumen verschiedener Länder? Das ist hin wie her gar nicht so einfach, wie ein interessanter Gastbeitrag im Detail erläutert.

Doch in welchem Geiste wurde die Chicago-Convention im Jahr 1944 verfasst? Mit dem Ziel unpolitischer (neun) Freiheiten über den Wolken, die allen Menschen zugutekommen sollen, wie es unser Polit-Kolumnist Andrew Charlton heute beschreibt? Oder doch eher mit einem protektionistischen Unterton, der in etlichen Artikeln der Icao-Gründungsurkunde durchaus erkennbar ist?