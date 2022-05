Sie lesen einen Auszug aus den "Gedankenflügen", die airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter erhalten. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

"ICE 3 Neo", echt jetzt?

Muss die Luftfahrt nach der langen Corona-Pause erst wieder lernen, wie man wirbt? Offensichtlich, sorgt sich unser Kolumnist Andrew Charlton und stellt gleich drei Beispiele zum Nichtnachmachen vor: Ein kryptischer "Buy 100 - Get one free"-Deal bei Austrian, Treppensteigen ohne Schwitzen mit Air France und unverhohlene Zoom-Werbung von der Star Alliance.

Es ist so schlimm, da will selbst die Bahn das Flugzeug nicht mehr nachäffen, bemerkt derweil unser Schiene-Straße-Luft-Kolumnist Thomas Rietig. Im neuen ICE soll stattdessen wieder hölzerne Gemütlichkeit einziehen. Toll, nur wenn man beim Bahnfahren zukünftig ans Wohnzimmer und nicht mehr ans Flugzeug denken soll, warum um Himmels Willen nennen die den neuen ICE 3 dann "Neo"? Kommt als Nächstes noch eine Zorro-Maske um die Windschutzscheibe?

Doch Moment. Wie wäre es, wenn wir uns als Luftfahrtbranche zur Abwechslung mal etwas bei der Bahn abschauen? Mit einem grünen Streifen unter den Fenstern würden bestimmt auch Flugzeuge viel klimaneutraler wirken! Was halten Sie von der Fotomontage oben?

Die Deutsche Bahn macht auf grün: "Deutschlands schnellster Klimaschützer". © Deutsche Bahn

Oder besser nicht? Sonst kommt noch die Deutsche Umwelthilfe mit einer ihrer berühmt-berüchtigten Klagen... Wie dem auch sei, eines muss man den Umweltverbraucherschützern lassen: Wo sie recht haben, haben sie recht: Die Aussagen zur Umwelt- und Klimaverträglichkeit von Green Airlines waren so offensichtlich "greengewashed", dass jetzt die Quittung dafür kommt. Dabei fliegt der Anbieter schon gar nicht mehr, was die Umwelt sicherlich umso mehr freut.

Wie man viel zum Thema Umwelt kommunizieren kann, ohne wirklich etwas auszusagen, beweist derweil die Lufthansa. Ein paar Liter SAF hier, ein paar Bambusbecher da und fertig ist eine weichgespülte Feelgood-Umweltkampagne gänzlich ohne abmahnwürdige Ecken und Kanten.

Am besten in der Hinsicht gefällt mir aber immer noch die KLM-Kampagne "Fly Responsibly". Im Wesentlichen geht es um dasselbe, nur traut sich KLM wirklich aufzuklären. Das bedeutet dann, dass die SAF-Kompensationsoption im Buchungsprozess bei KLM durchaus teurer werden kann als der Flug selbst - während Lufthansa lieber den SAF-Anteil zurückfährt und stattdessen günstig Bäumchen pflanzen lässt.

Dumm gelaufen, Berlin

Auf Platz eins der Luftverkehrsstandorte mit den meisten Passagieren in Deutschland steht Frankfurt, auf Platz zwei steht München, das ist klar. Doch welcher Flughafen folgt auf Platz drei?

Wer jetzt "Berlin" ruft, liegt seit vielen Jahren richtig. Zusammengenommen kamen Tegel und Schönefeld schon lange auf mehr Passagiere als Düsseldorf, seit Q4/2018 gab es sogar allein in TXL mehr Aufkommen als in DUS. Das blieb auch mit dem BER so. Doch jetzt?

Jetzt hat Easyjet, Air-Berlin-Erbin und die größte Airline am BER, angekündigt, rund 2,3 Millionen Passagiere weniger von und nach Berlin zu transportieren. Wenn also nicht noch ein Wunder geschieht, bekommen wir in Deutschland eine neue, alte Nummer drei.

Feierliche Eröffnung der Easyjet-Basis am Flughafen Berlin-Tegel im Januar 2018. © dpa / Jens Kalaene

Dabei hatte alles so euphorisch angefangen. Erinnern Sie sich: Nach der Air-Berlin-Insolvenz hatte Easyjet in Berlin rund 1000 Mitarbeiter, einen Großteil der Strecken und sogar die Buchungen von Air Berlin übernommen. Easyjet, der große Gewinner der Air-Berlin-Pleite, rettet Deutschland vor dem Lufthansa-Monopol.

Wie sich jetzt herausstellt, kommt es nun aber anders und Easyjet macht einen Rückzieher auf Raten. So bekommt Lufthansa also zu guter Letzt doch noch, was sie schon immer wollte: Die Lufthoheit über Deutschland.

Die ehemaligen Air-Berlin- und zukünftigen Ex-Easyjet-Mitarbeiter kann der Konzern derzeit ganz gut gebrauchen. Sehr zum Verdruss der Vereinigung Cockpit, denn die Gewerkschaft am Verhandlungstisch um die Easyjet-Piloten heißt Verdi.