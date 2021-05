Rund um die tagtäglichen Nachrichten macht sich airliners.de-Herausgeber David Haße Gedanken über das weniger Offensichtliche. Mit seinen "Gedankenflügen" lässt er die Abonnenten in seinen "Abend-Briefing"-Newslettern daran teilhaben. Immer sonntags als Wochenzusammenfassung für alle.

Jeder nach seiner Fasson

Offenbar gibt es hierzulande eine Mehrheit, die sich gegen Kurzstreckenflüge ausspricht. Stattdessen gilt es als "en vogue", mit dem Nachtzug zu reisen. Ganz sicher kann man als Tourist tendenziell auf die ein oder andere kurze Flugverbindung verzichten. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schön es sein kann, mit dem Nachtzug bis zum nördlichen Polarkreis zu gleiten. Nur muss man dem Geschäftsreisenden Flüge deswegen verbieten?

Nein, Danke

Wie bereits angekündigt, hat Lufthansa jetzt ein neues Catering-Konzept eingeführt. Auf Mittelstrecken verschenkt die Fluggesellschaft seit dieser Woche in der Economy keine Pappbrötchen mehr. Bei Flügen über einer Stunde kann man sich die Verpflegung jetzt kaufen.

Sie wissen, wie ich dazu stehe. Manchmal will man einfach eine Tappas-Variation und dazu einen Gin-Tonic. Beim Billigflieger kein Problem. Bei Lufthansa bislang nicht möglich.

Aber Lufthansa hat den einfachen Zusammenhang "Geld für mehr Auswahl" offenbar nicht verstanden. Denn abgesehen von der doch recht überschaubaren Karte ist das neue Catering-Konzept auf innerdeutschen Flügen (per Definition alle unter einer Stunde Flugzeit) nicht vorgesehen.

Innerdeutsch gibt's nichts zu kaufen

Im Klartext: Kaffee, Tee, Tomatensaft, Cola oder Bier gibt es innerdeutsch ab sofort gar nicht mehr. Nicht einmal gegen Bezahlung. Stattdessen verteilt man an alle kostenlos Wasser und Schokolade. Nein, Danke. Ich glaube nicht, dass Lufthansa das lange durchhält. Wollen wir wetten?

Wir haben uns diese Woche mit den Hintergründen beschäftigt, aus Kundensicht und auch Sicht der Airline. In Artikelform und zugleich als Video.

Glaubwürdig ist anders

Niemand von uns weiß, wie und was genau am vergangenen Sonntag rund um Ryanair Flug 4978 von Athen nach Vilnius passiert ist. Laut Chicagoer Abkommen von 1944 darf ein Staat "in Ausübung seiner Souveränität" die Landung eines zivilen Flugzeugs verlangen. Das aber nur, wenn es sein Hoheitsgebiet "unbefugt" überfliegt oder wenn der "sichere" und "geordnete Luftverkehr" gefährdet ist.

Weißrussland muss sich fragen lassen, welchen Hintergedanken man hegen muss, um Bombendrohungen Dritter per Kampfflugzeug-Eskorte zu übermitteln, vor allem, wenn das "Problemflugzeug" den eigenen Luftraum ohnehin in ein paar Flugminuten verlassen hätte. Glaubwürdig klingt anders.

Ryanair muss derweil erklären, warum man nach einer Bombendrohung nicht einfach kurz 70 Kilometer weiter geradeaus nach Vilnius fliegt und stattdessen lieber einer Diktatoren-Mig ins mehr als doppelt so weit entfernte Minsk folgt, während hinten in der Kabine Bürgerrechtler aus gutem Grund lautstark protestieren. Hoffen wir auf eine lückenlose Aufklärung.