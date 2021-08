Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt die ersten 30 Tage kostenlos testen.

AHA, 3G!

Geimpft, genesen oder getestet? Was im Restaurant vielerorts bereits Pflicht ist, soll nun auch in Flugzeugen auf innerdeutschen Routen gelten. Auf den meisten Flügen ins Ausland ist es eh schon so. Wichtig erscheint mir dabei nur: Es muss klar definiert werden, wann die Regelung wieder wegfällt. Denn ansonsten impfen, genesen und testen wir uns noch in zehn Jahren...

In dem Fall will ich gar nicht drüber nachdenken, wie es zukünftig rund um die Flughafenstandorte aussieht. Wie es sich während Corona am Flughafen Frankfurt und der näheren Umgebung anfühlt, hat mein Kollege Andreas Sebayang für Sie in einer Reportage erfasst.

Reportagen? Reportagen!

Nicht erst seit dem Start von airliners+ befragen wir unsere Leser regelmäßig, was sie von airliners.de erwarten. Seit es Abos gibt, fragen wir die Abonnenten, die kündigen (soll vorkommen), was denn fehlt. Eine interessante Erkenntnis: Im Vergleich zu Zeitschriften vermisst der ein oder die andere regelmäßige Reportagen. Nun, das lässt sich ändern.

Was halten Sie also von mehr Artikeln wie der Reportage zu den interessanten Auswirkungen einer Bruchlandung auf der Autobahn vor 50 Jahren? Wie war die Geschichte zum Abschied der MD-11 aus der Lufthansa-Cargo-Flotte? Oder zu Brandenburg als Luftfahrtindustriestandort, zum vergangenen Trubel am Flughafen Hahn? Und wie gefiel unser Vor-Ort-Besuch auf den Baustellen rund um den BER?

Ich freue mich auf Ihr Feedback!

Eine Frage der Konditionen

Es wurde auch hierzulande immer mal wieder diskutiert: Sollten sich große Flughäfen zusammentun, um nicht Gefahr zu laufen, von gemeinsamen Airline-Kunden gegeneinander ausgespielt zu werden? Sie erinnern sich an das Stationierungs-Drama rund um die A380- und A350-Flotten der Lufthansa. Nach München oder nach Frankfurt? Eine Frage der Konditionen!

In Frankreich und den Niederlanden ist die Ehe zwischen den Aéroports de Paris und der Royal Schiphol Group jetzt nach zwölf Jahren zerbrochen. Die Gründe sind mannigfaltig - aber wir lernen: Zumindest die großen Flughafen-Gruppen konkurrieren weltweit erbittert um lukrative Standortbeteiligungen. Die Airlines sind dabei nur zweitrangig. Sie kommen und gehen. Der Flughafen aber bleibt.

Jamas! ACMI-Leasing-Verträge abschließen mit garantiert abzunehmenden Flugstunden im Volumen von mehreren Millionen Euro für Flüge unter anderem nach Griechenland während Corona - dagegen hilft leider keine Impfung und keine Quarantäne. Derartige Zuversicht ist wohl nur mit zu viel Ouzo zu erklären. Wie schnell einzelne Destinationen mit Reisebeschränkungen belegt werden, sieht man ja aktuell gerade wieder an den griechischen Inseln. Auch hier hilft deutschen Reiserückkehrern nur die Impfung - und gegen den Quarantäne-Schreck für alle anderen hilft einzig nur ein Anis-Schnaps. Jamas!

Warum einfach, wenn es auch anders geht?

"Sustainable Aviation Fuel" ist der Oberbegriff für nachhaltige Flugtreibstoffe. PTL und Biosprit sollen schon in naher Zukunft helfen, dass die Luftfahrt ihre Klimaziele erreicht. Weil fossiles Kerosin aber nach wie vor viel billiger ist, führt die Politik Quoten ein. Die sind in verschiedenen Ländern aber höchst unterschiedlich, wie unsere Übersicht zeigt.

Flüssiger Treibstoff (Symbolbild). © Adobe Stock / zodar_ce Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen. 4 Artikel 32 Minuten Zur Serie

Verwirrung gibt es derweil auch um Alitalia. Die soll eigentlich bereits in wenigen Wochen aufhören zu fliegen. Aber der designierte staatliche Nachfolger Ita hat gerade mal zwei Flugzeuge, noch nicht einmal eine Webseite und auch kein Personal. Für Wettbewerber also die Chance, Marktanteile weiter auszubauen.

Zum Schluss ein Quizz: Wer war vor Corona nach Sitzplatzangebot die größte Airline in Italien? Alitalia, Lufthansa oder Ryanair? Zur Auflösung hier klicken.