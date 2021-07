Rund um die tagtäglichen Nachrichten macht sich airliners.de-Herausgeber David Haße Gedanken über das weniger Offensichtliche. Mit seinen "Gedankenflügen" lässt er die Abonnenten in seinen "Abend-Briefing"-Newslettern daran teilhaben. Immer sonntags als Wochenzusammenfassung für alle.

Ethisch zweifelhaft

Ist Fliegen ein Menschenrecht? Natürlich nicht, sagt der Philosoph und Klima-Ethiker Dieter Birnbacher in unserem Interview der Woche. Für die Umwelt sei vor allem der Massentourismus problematisch. Zwei oder mehr Urlaube pro Jahr am Mittelmeer, das müsse man sich abgewöhnen.

Das sieht Green Airlines offenbar genauso und sagt alle Urlaubsflüge von Deutschland nach Griechenland und Spanien ab. Wobei das trotz aller Umweltliebe bei der "ersten deutschen Öko-Airline" offensichtlich nicht ganz freiwillig war. Denn der neue rumänische Airline-Partner "Just Us Air" hat am Freitag einfach gar nicht erst angefangen, für das deutsche Flugticket-Start-up zu fliegen.

In der Haut der gestrandeten Passagiere will ich nicht stecken. Tröstend sei gesagt: Auch wenn es kein Menschenrecht auf Flüge gibt, die EU-Fluggastrechte helfen beim versauten Urlaub auf alle Fälle.

Über den Autor David Haße, airliners.de-Herausgeber © airliners.de / Daniel Kause David Haße ist Herausgeber und Chefredakteur von airliners.de. Der studierte Kommunikationsfachmann beschäftigt sich seit 1999 journalistisch mit den Themen der Luftverkehrswirtschaft und Luftverkehrspolitik. Kontakt

Lachen oder weinen?

Hat sich unser Kolumnist Karl Born vor einem Jahr zu weit aus dem Fenster gelehnt, als er hinter dem Umwelt-Start-up "Green Airlines" eine Satire-Unternehmung vermutete? Mit jedem Flug etwas Gutes für die Umwelt tun, klang doch zu gut, um wahr zu werden.

Die Realität entblößt nun eher eine Tragikomödie. Denn bevor die "erste deutsche Öko-Airline" fliegt nicht wie angekündigt regionale Verbindungen mit umweltfreundlichen ATR-Turboprops, sondern Touristen mit Uralt-Jets nach Rhodos. Weil "Green Airlines" gar keine echte Fluggesellschaft ist, sondern lediglich Tickets verkauft, muss sie eben nehmen, was verfügbar ist.

Nicht mehr verfügbar waren jetzt die bulgarische "Alk Airlines" (keine Satire, die heißen wirklich so). und die schon erwähnte "Just Us Air". Es sind nicht die erste Airlines, die sich abwendet. "Träumer haben keine Chance", hieß es in der Kolumne vor einem Jahr über das Airline-Business. Lachen oder weinen? Urteilen Sie selbst.

"Frankfurt 41" vs. "Wasserstoff 25" Die Bahn will den Frankfurter Hauptbahnhof untertunneln. Anders als bei "Stuttgart 21" soll der Kopfbahnhof darüber aber erhalten bleiben. Die Züge unten können dann aber durchfahren, was auch die intermodale Anbindung am Flughafenbahnhof verbessert. Bis es soweit ist, müssen sich Umsteigewillige aber noch gedulden. Wie bei allen Infrastrukturmaßnahmen am und unter dem Boden dauert das neue Projekt Jahrzehnte. "Frankfurt 41" eben. Dass es mit dem Thema Wasserstoff in Regionalflugzeugen nicht so lange dauert, will jetzt Deutsche Aircraft mit den Forschern von H2Fly beweisen. Ein Demonstrations-Elektroflugzeug auf Basis einer alten Dornier 328 mit nachgerüsteter Wasserstoff-Brennstoffzelle soll schon 2025 erstmals abheben. Warten wir gespannt, was eher fertig ist!

Altmetall für die Zukunft

Was man doch alles mit alten Flugzeugen machen kann. Die Lufthansa rüstet jetzt zwei Airbus A321 zu Vollfrachtern um. Das Ziel: Vom Boom des innereuropäischen Online-Handels profitieren. In Hamburg testet Lufthansa Technik demnächst die Bodenprozesse rund um Wasserstoff. Auch hier wird ein Airbus A320 umgebaut: Zu einem stationären Labor.

Passend zum Thema bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen unseren Aufmacher von Mittwoch nochmal ans Herz zu legen. Es ist wirklich interessant, wie zukünftig aus viel Strom, Wasser und Luft nachhaltiges, synthetisches Kerosin werden soll. Wir präsentieren den zweiten Teil unserer "Basiswissen SAF"-Serie.

Mal schauen, wann die Lufthansa für die erste PTL-Betankung einen weiteren A320 zur Verfügung stellen kann. (Wer jetzt denkt, das gab's doch schon: Nein, PTL ist etwas anderes als Biofuel.)

Flüssiger Treibstoff (Symbolbild). © Adobe Stock / zodar_ce Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen. 2 Artikel 18 Minuten Zur Serie

Fliegende Tanker am Horizont

Die EU erwägt derweil eine Besteuerung von fossilem Kerosin. Die Idee ist nicht neu, bislang stand der Ambition immer entgegen, dass UN-Regelungen derartige Besteuerungen im internationalen Luftverkehr ausschließen (Chicagoer Abkommen, Artikel 24).

Schon beim EU-Emissionshandel war die EU vor zehn Jahren mit ihrer Idee gescheitert, Umwelt-Gebühren auch für Flüge zu erheben, die den EU-Luftraum verlassen. Dieses Mal scheint es die EU aber ernst zu meinen. Kerosin soll stufenweise verteuert werden und nichts scheint dazu auf den ersten Blick einfacher als eine Steuer. Denn tanken muss schließlich jeder, oder?

Stimmt, wenn da nur nicht dieses doofe Fuel-Tankering wäre. Denn egal wie teuer der Sprit in der EU wird, die üblichen Verdächtigen haben einen Vorteil: Von Frankfurt nach Istanbul sind es knapp 2000 Kilometer. Eine Boeing 737 oder ein Airbus A320 schaffen den Hin- und Rückflug locker ohne nachzutanken. Auch Frankfurt-Dubai trennen Luftlinie keine 5000 Kilometer, ein Airbus A380 kommt vollgetankt aber auf das Dreifache. Ich denke, Sie verstehen.