Reisende bringen auf dem Flughafen in Düsseldorf ihr Gepäck zu den Flugschaltern.

Beschämt fliegt es sich noch bequem genug

Laut der jüngsten McKinsey-Umfrage, schämen sich immer mehr Menschen fürs Fliegen. Dieses gemeinhin als "Flugscham" bezeichnete Gefühl sollen inzwischen auch 45 Prozent der Deutschen empfinden. Doch blickt man auf die jüngsten Zahlen der Fluggesellschaften und Flughäfen, scheint die Scham kaum jemanden vom Fliegen abzuhalten – ganz im Gegenteil. Scheinbar fliegt es sich mit Scham immer noch bequem genug.

Immer weniger fliegen wollen auch die Piloten aus Übersee – zumindest nicht als Flugkapitäne. Denn wie eine aktuelle Statistik der Gewerkschaft von American Airlines offenbart, streben immer weniger US-Piloten den prestigeträchtigen Kapitänsrang an. Eine schlechte Work-Life-Balance soll einer der Hauptgründe sein. Nun soll der Flugkapitän wieder attraktiver werden. Ganze 79 Verbesserungsvorschläge hat die Gewerkschaft dafür eingereicht.

Ein falscher Blick in die Glaskugel

Nachdem der Geschäftsreiseverkehr besonders hierzulande seit Ende der Corona-Pandemie und einem florierenden Freizeitverkehr gewissermaßen für tot erklärt wurde, erlebt genau dieser Sektor plötzlich eine unerwartete Wiederbelebung – zumindest wenn es nach den jüngsten Daten der GBTA geht. Und noch überraschender: Deutschland ist hierbei besonders auf dem Vormarsch! Wer hätte das bis vor Kurzem noch gedacht?

Ähnlich überraschend ist sicherlich die aktuelle Entwicklung in der Luftfracht. Erlebte diese in der Pandemie einen regelrechten Boom, stagniert die Cargo-Sparte nicht nur, sondern bricht sogar mehr und mehr ein. Die Euphorie ist verflogen und der Blick in die Zukunft scheint ungewiss. Dabei hatten genau diesem Sektor viele eine zumindest stabile, wenn nicht sogar glorreiche Zukunft vorausgesagt.

Das beweist einmal mehr, dass Prognosen und Voraussagen nicht immer eintreffen müssen – manchmal kommt es sogar genau umgekehrt...