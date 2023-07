Eine Boeing 737 Max startet in den Sonnenuntergang.

Teure Überflieger

Dass Putin den westlichen Fluggesellschaften einen Gefallen tun würde, damit hat wohl niemand ernsthaft gerechnet. Doch nun soll es eine saftige Erhöhung der russischen Überfluggebühren geben.

Europäische Airlines sind davon zwar nicht direkt betroffen. Sie dürfen Russland nicht mehr überfliegen. Aber Airlines, zum Beispiel aus China, fliegen weiterhin den kurzen, direkten Weg. Dafür müssen sie bald (noch) mehr bezahlen.

Damit wird der Wettbewerb wieder etwas ausgeglichener. Was die einen an Mehrausgaben für Umwege haben, müssen die anderen nun an zusätzlichen Gebühren bezahlen.

Wo sich fliegen lohnt…

Ryanair will bei ihrer geplanten Expansion der kommenden Jahre vor allem auf Südosteuropa setzen. Man könnte in diesem Satz sicherlich "will" durch "muss" ersetzen, und er wäre genauso richtig.

Wie schwer es ist, im Südosten Crews zu finden, zeigt nämlich dieser Tage ein neues Wizz-Air-Angebot an Piloten. Wer beispielsweise in die "Kleine Walachei" nach Rumänien zieht, der bekommt jetzt bis zu 50.000 Euro Bonus ausgezahlt.

In Deutschland fehlen die Billigflieger dagegen. Nun macht sich offenbar sogar Lufthansa daran, im Zuge der Pandemie weggefallene innerdeutsche Routen wieder aufzunehmen. Man muss der Bahn ja nicht alles überlassen, heißt es zur Begründung.

Klein, regional, klimafreundlich

Kommt also wieder Flugverkehr zwischen Berlin und Hamburg?

Zugegeben: Die gleichlautende Überschrift zum aktuellen Kommentar meines Kollegen Andreas Sebayang zur Baustellen-Zumutung auf der ICE-Trasse Berlin-Hamburg ist nicht wirklich ernst gemeint.

Aber warum eigentlich nicht? Mit neuen, kleinen und effizienten Regionalflugzeugen rücken auch diese Arten von regionalen Verbindungen wieder in den Fokus der Luftfahrt.

Die ersten deutschen Start-ups haben dazu sogar schon recht konkrete Pläne. Bald kommen nun auch die Flugzeuge dafür. Das wird dann zwar erstmal klein losgehen, aber so ein Flugzeug braucht ja auch nicht so lange für die knapp 300 Kilometer. Es kann einfach häufiger fliegen.

Und große, langatmige Trassen-Baustellen braucht man in der Luft auch nicht. Das ist dann sogar super für's Klima. Denn wo alle paar Jahre tonnenweise neuer Stahl und Beton verlegt werden muss, um schnell zu fahren, ist das mit dem Klimaschutz eher Greenwashing.