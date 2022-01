Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

Märchenhaft

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Sicherste in diesem Land?" - "Lufthansa, Sie sind die Sicherste hier, aber Emirates da drüben hinter den Bergen, aus den sieben Emiraten, ist noch tausendmal sicherer als Ihr!"

So oder so ähnlich kann man das aktuelle Ranking der sichersten Fluggesellschaften in diesem Jahr wohl ganz treffend beschreiben. Denn wie immer ist es nichts als ein Märchen, eine fantastische Geschichte mit gruselig-makaberem Beigeschmack.

Unfälle gibt es glücklicherweise viel zu selten, als dass man daraus seriöse Abschätzungen zur Sicherheit einzelner Airlines ableiten könnte. Zudem sagen Daten aus der Vergangenheit kaum etwas über mögliche Sicherheitsrisiken in der Zukunft.

Das bestätigt auch Statistik-Professor Andres Thams, mit dem ich vor ziemlich genau einem Jahr umfangreich über das Thema gesprochen habe. Das viel beachtete Interview von damals hier nun nochmal in voller Länge für Sie ganz ohne Paywall.

Neue Realitäten

Für die Lufthansa bedeutet das kürzlich unterzeichnete EU-Luftverkehrsabkommen mit Katar neuen Gegenwind im ohnehin schrumpfenden Markt der Geschäftsreisen. Unser Interview mit Wirtschaftsprofessor Richard Klophaus zum Thema haben wir jetzt noch mal für Sie nach oben gestellt. Lesenswert.

Aber es geht im neuen Jahr auch schon wieder mit aktuellen Nachrichten weiter.

Beispielsweise bekommt Edelweiss, die "Schweizer Eurowings Discover" mehr Flugzeuge. Damit will die Lufthansa Group in der Schweiz stärker im touristischen Markt mitmischen. Der gilt als besonders margenstark. Werden deswegen die Flugzeuge im Gegenzug von der Swiss abgezogen? Nein, heißt es.

Ein Blick auf Slots

Ein Blick auf Slots

Die Fluggesellschaften fordern derzeit erneut Zugeständnisse der EU-Kommission, was die Corona-Regelungen zu den Slots an Flughäfen angeht. Dabei geht es darum, wie viele Slots trotz anhaltender Pandemie-Flaute geflogen werden müssen, damit sie nicht verfallen.

Jetzt stellt sich die Frage, wer genau "die Airlines" sind und was "verfallen" bedeutet. "Die Airlines" sind vor allem die großen Traditions-Airlines, die an den koordinierten Flughäfen in ihrem Einflussgebiet den Status quo beibehalten wollen. "Verfallen" bedeutet für diese Airlines einen Verlust ihrer "Großvaterrechte" an neue Wettbewerber.

Die Wettbewerber sehen die ganze Geschichte natürlich fundamental anders. Unglücklich sind vielfach auch die Flughafenbetreiber. Denn was hat ein Flughafen von einem Slot, der von der bisherigen Nutznießer-Airline nicht genutzt wird, den aber ein Newcomer jetzt gerne befliegen würde?

Tschüss!

Doch Moment... wer hätte das gedacht? Ryanair zieht sich vom Flughafen Frankfurt zurück! Nicht nur die Basis mit Flugzeugen und Crews vor Ort wird geschlossen - auch alle Flüge nach FRA werden gestrichen. Der offizielle Hintergrund: Die Erhöhung der Flughafenentgelte. Ein netter Anlass ist das allemal.

Aber mal ganz ehrlich. Mit Rollzeiten so lang wie ein Kurzstreckenflug ist ein Großflughafen wie Frankfurt für Billigflieger wie Ryanair ohnehin nichts. Ein Wunder, dass die Iren nicht sofort nach Ablauf der Neukundenrabatte weg waren - so wie Wizz Air. Im neuen Frankfurter Terminal 3 wird es schon vor der Eröffnung immer leerer.