Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

April, April?

Hand hoch: Wer hat bei dieser Überschrift zuerst an einen verspäteten Aprilscherz gedacht?

Dabei stimmt's: Jens Ritter ist neuer Lufthansa-CEO und folgt auf auf Klaus Froese. Der fliegt jetzt wieder als Kapitän, und zwar zukünftig die neue Boeing 787. Und wenn Sie dachen, Carsten Spohr wäre das gewesen, dann lagen Sie falsch. Spohr ist nicht Airline-Chef, sondern weiterhin CEO der Deutschen Lufthansa AG, dem Konzern.

Green Airlines, meine Lieblings-Airline in Sachen Umweltschutz, storniert derweil die groß angekündigten Geschäftsreiseflüge nach Berlin und München. Aber immerhin geht es nach Sylt - und zwar mit einer Cessna des Itzehoher Airservices, einem Spezialisten für "Fallschirmspinger-Absetzflüge".

Ob die Green-Airlines-Passagiere in 1000 Metern über Westerland abspringen mussten, um Emissionen zu sparen, ist leider nicht bekannt.

OK. Das war jetzt echt albern. Aber damit passt es immerhin zu der Hecke, die Green Airlines in Weeze gepflanzt hat, um das Klima zu retten:

Die Green-Airlines-Klimahecke am Flughafen Weeze ist so um die zehn Meter lang. © Green Airlines

Arm und unsexy!

Der erste Sommerflugplan "nach" Corona startet derweil mit 17 Prozent weniger Sitzen. Während das Angebotsniveau an den meisten Großflughäfen ungefähr im deutschen Schnitt liegt, fehlt von und nach Berlin noch immer ein knappes Drittel. Woran das liegt, haben wir jetzt für Sie analysiert.

Wenn das so weitergeht, wird Düsseldorf wieder drittgrößter Flughafenstandort in Deutschland. Für mich als Berliner wäre das kaum zu ertragen. Der arme BER! Dabei ist der neue Flughafen im Vergleich zu Tegel doch endlich wirklich sexy! Ich dachte, genau das wäre unsere Berliner Erfolgsstory...

Doch im ernst: Was hier in Berlin ganz augenscheinlich fehlt, sind noch immer die Billigtouristen. Und die kommen erst wieder, wenn Fliegen nicht auch noch durch hohe Ölpreise teurer wird. Einen Vorstoß dazu unternimmt Ryanair-Group-Chef Michael O'Leary und fordert, die geplanten Klimaschutzziele aufzuweichen. Doch das, liebe Leser, klingt nun wirklich arm und unsexy.

Kranich oder gar nicht?

Die Lufthansa-Group kommt im innerdeutschen Luftverkehr auf einen Marktanteil von sage und schreibe 98 Prozent! Schuld daran ist vor allem Easyjet, denn die orange-weiße, österreichisch-britische Lowcost-Geschäftsreisefluggesellschaft hält sich nach Corona auffallend zurück, was die Wiederaufnahme ihres innerdeutschen Ex-Air-Berlin-Angebots angeht.

Da kann auch die Corona-Neugründung Lübeck Air nichts ändern, wie in einem weiteren Teil unseres Sommerflugplan-Deep-Dives erkennen müssen. Doch was sich für die Flughäfen mittlerweile mancherorts sicherlich wie eine marktbeherrschende Stellung der Lufthansa Gruppe anfühlen muss, ist es in der Realität natürlich nicht.

Denn gerade auf den Kurzstrecken hat der Luftverkehr auch noch Konkurrenten am Boden. Und folgerichtig sind viele innerdeutsche Flüge schon vor Corona weggefallen. Berlin-Nürnberg ist beispielsweise ein ICE-Opfer. Doch auch das Auto hat während Corona zugelegt. Ob das gut ist für die Umwelt?

Anzeigetafel in Zeiten der Corona-Pandemie. © dpa / Lino Mirgeler Serie Sommerflugplan 2022 Der Sommerflugplan 2022 bringt erstmals nach Corona deutlich mehr Flugverkehr. Ein Blick auf Angebot, Airlines und Flughafenstandorte. 3 Artikel 26 Minuten Zur Serie

Auf zur Auszählung!

Der jetzt beendete Dauerstreik bei Aerologic ist für die Vereinigung Cockpit echt blöd gelaufen. Keine Flugausfälle, kein öffentliches Interesse und dann kommt auch noch raus, dass die Arbeitgeber mit der Konkurrenz von Verdi verhandeln!

Für Unbeteiligte ist natürlich vor allem der Gewerkschaftszoff spannend. Kommt es tatsächlich zum ersten Mal in der Luftfahrt zur Auszählung der Mitglieder, um dem Tarifeinheitsgesetz Genüge zu tun?

AeroLogic Boeing 777F an der Homebase Leipzig/Halle. 2017 wird die Flotte auf zehn Flugzeuge anwachsen. © AeroLogic

Eine Frage der Perspektive

Nach den vielen Streiks in den vergangenen Wochen steht kurz vor Ostern wenigstens die Tarifeinigung in der Luftsicherheit! Die Arbeitgeber sprechen von 28 Prozent Lohnsteigerung, Verdi kommuniziert viermal weniger.

Normalerweise würde man die Kommunikation nach einer Tarifeinigung wohl genau andersrum erwarten, aber normal war bei diesem Konflikt ohnehin nichts.

Das Ergebnis fasse ich mal so zusammen: Cool für die Beschäftigten, uncool für die Arbeitgeber und die Airlines und die Passagiere, denen die Kosten in Rechnung gestellt werden.

Denn die früher gerne mal "Fummel-Fünfer" genannte Luftsicherheitsgebühr (DM 5,- wohlgemerkt) ist schon lange vielerorts eher ein "Fummel-Zehner", und zwar in Euro. Doch erst wenn es teurer wird als zehn Euro pro Passagier, zahlt der Staat die Differenz.

Also her mit der Kohle!

Das gilt übrigens auch für Sie! Wenn Sie Texte wie diese lieben, dann geben Sie sich einen Ruck und werden Sie airliners+ Abonnent. Dann bekommen Sie die Gedankenflüge jeden Tag per E-Mail, lesen airliners.de komplett ohne blinkende Werbung und haben natürlich vollen Zugriff auf rund 20 Jahre Luftfahrtexpertise. Vielen Dank!