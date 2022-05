ATR schiebt vor dem Beginn der Revolution eine weitere Evolutionsstufe ein und der EU-ETS dreht sich im Kreis. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche. Alles "Better safe than sorry"?

"Sugar Daddy"-Schnellschuss

Wer in der Luftfahrt arbeitet, der wünscht sich für seine Branche manchmal klammheimlich dieselbe Liebe der Regierung, wie sie die Deutsche Bahn regelmäßig erfährt: Milliarden an zuverlässigen Geldzuwendungen, staatliches Ausbremsen der Konkurrenz und eine permanente PR-Unterstützung in Sachen Umwelt-Greenwashing.

Doch derart viel Liebe kann auch erdrücken. Zum Beispiel wenn "Sugar Daddy" Staat auf die fixe Idee kommt, massenweise Neun-Euro-Monatskarten unter das Volk zu werfen. Man stelle sich vor, die Airlines müssten auf staatliches Geheiß hin Billigtickets ausstellen, ohne dass irgendjemand Zeit hätte, die Kapazitätsplanungen anzupassen. Und überlegen Sie mal, ob noch mehr Gedrängel eine gute Werbung für den Luftverkehr wäre...

Genau das soll das Neun-Euro-Ticket aber sein: Werbung für die Bahn. Das kann nur schief gehen. Denn wo die Kapazitäten der Bahn trotz Neun-Euro-Ansturm ausreichen, zeigt sich, wie wenige Menschen tatsächlich umsteigen wollen. Und wo es nicht ausreicht, wird es nach ein paarmal Stehend-Gedrängel im Regionalexpress auch schnell wieder genauso leer sein, wie vor dem staatlichen Energiesparschnellschuss.

EU-ETS, echt spannend

Die EU stimmt aktuell über "ReFuelEU Aviation" ab, die entscheidenden Luftfahrtmaßnahmen im "Fit-for-55"-Umweltpaket. Die Branche befürchtet dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, denn es trifft die Airlines plötzlich und hart.

Europäische Airlines beschweren sich schon seit Anbeginn über den EU-Emissionshandel und wettern, er würde die europäische Branche benachteiligen - was der EU-ETS auch tut, denn nirgendwo sonst auf der Welt zahlen Airlines in vergleichbarem Umfang für ihre Emissionen.

Mit den jetzt beschlossenen Änderungsvorschlägen aus dem EU-Umweltausschuss könnte man nun fast meinen, das Playing Field würde endlich level. Denn die EU will den Emissionshandel nun auf alle Flüge ausweiten, also auch auf diejenigen, die über die Grenzen Europas hinausführen. Den Hebel dafür sieht man in einer simplen Verrechnung mit den Emissionen im neuen UN-Programm Corsia.

Nur nehmen an Corsia noch längst nicht alle Länder teil. Kommen wir also zur Preisfrage: Glauben Sie beispielsweise wirklich, chinesische Airlines werden für Ihre Emissionen über Russland, der Mongolei und über China selbst eine Abgabe im fernen Brüssel entrichten? Wohl kaum. China will ja nicht einmal am vergleichsweise zahnlosen Corsia teilnehmen...

Ein Flugzeug mit Kondensstreifen. © AirTeamImages.com / Alexander Mishin

Mich erinnert das an die UN-Diskussion vor zehn Jahren zum Start des EU-ETS. Damals hat sich die EU mit ihren einseitigen Vorstellungen zur weltweiten Gebühreneintreiberei ganz schön in die Nesseln gesetzt und musste einen Rückzieher machen. Deswegen bezahlen bislang nur die Airlines aus der EU, was im weltweiten Wettbewerb hinderlich ist, womit wir und im Kreis drehen.

Es bleibt also spannend. Das Gesetz ist nach der erstem Abstimmung im EU-Umweltausschuss noch lange nicht beschlossen. Es folgt eine Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments am 2. Juni und schlussendlich eine Abstimmung unter den Umweltministern der EU am 28. Juni.

Ob der EU-Emissionshandel wirklich dramatisch verschärft wird und die Pflichtbeimischung von teurem SAF wirklich kommt, steht aber noch in den Sternen. Einige Beobachter erwarten bereits eine Abschwächung. Andere sagen der Luftfahrt: "Selbst schuld, ewig verpennt das Thema." Aussitzen hat freilich bislang immer geklappt...

Evolution statt Revolution

Wie grandios anders kann ein Flugzeug sein, wenn es "Evo" genannt wird? "Evolution statt Revolution" ist dann auch tatsächlich das ernüchternde Motto bei ATR. Die Triebwerke der nächsten Generation der ATR-Regionalflugzeuge sollen - aufgepasst - mit einer zukünftig noch genauer zu definierenden Art von Hybridsystem ausgestattet werden können. Bitte entschuldigen Sie, es war nicht meine Idee, das so zu verklausulieren. Das war ATR selbst.

Schade, aber auch irgendwie verständlich. Denn ATR gehört halb zu Airbus. Und wo kämen wir hin, wenn ATR jetzt das von Airbus angekündigte Wasserstoffregionalflugzeug bauen würde... Der eigentliche Konkurrent lässt sich derweil ebenfalls in den Marketingfloskeln der ATR-Pressemitteilung ablesen: Die "Evo" soll 50 Prozent weniger verbrauchen, als ein vergleichbarer "Regionaljet".

Also geht es um Embraer. Die Brasilianer statten ihre Jets ja gerade mit Turboprops aus. Echte Revolution? Auch bei Embraer Fehlanzeige. Schade, aber ein Glück für ATR. Ansonsten hätten die Europäer doch tatsächlich wirklich ernsthaft über neue Antriebsformen nachdenken müssen. Naja, revolutionieren eben andere, gerne auch auf Basis einer ATR, schauen Sie mal hier:

Nasas Pegasus-Konzept hat auch am Heck einen Antrieb © Nasa

Better safe than sorry

Es gibt für jeden Fall gesetzliche Regeln in Deutschland - auch für den Verteidigungsfall. Unternehmen in der Luftfahrtbranche sind gut beraten, sich auf dieses (hoffentlich unwahrscheinliche) Szenario vorzubereiten. Darum haben wir zusammen mit unserer Luftrechtsexpertin, der Rechtsanwältin Nina Naske, eine Hintergrundserie dazu aufgesetzt.

Der Luftraum über Deutschland im Verteidigungsfall © Adobe Stock/airliners.de / T. Michel/O.M. Serie Luftfahrt im Verteidigungsfall Im Verteidigungsfall ist die rechtliche Lage für die Luftfahrt in Deutschland komplex. Ein Überblick von Nina Naske. 2 Artikel 22 Minuten Zur Serie

Im ersten Teil geht es um die Rechtsvorschriften, die im Verteidigungsfall gelten. Im zweiten Teil lesen Sie, worauf sich Luftfahrtunternehmen im Falle eines Falles einstellen müssen. Einschränkungen, Inpflichtnahmen und Anordnungen können nämlich durchaus große Auswirkungen haben.

Hoffen wir nun aber alle zusammen, dass wir in ein paar Monaten auf diese Serie zurückblicken und Sie das alles ganz ohne Grund gelesen haben. Doch wie heißt es so schön: Better safe than sorry.