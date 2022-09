Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Jetzt geht's los!

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass es bei uns in letzter Zeit recht häufig um neue Fluggeräte geht.

In unserer Serie "Neue Mobilität" haben wir gerade Hintergrundartikel über den technologischen Fortschritt, verändertes Passagierverhalten und Intermodalität veröffentlicht. Wir haben uns dabei gefragt, welche Rolle der Luftverkehr in Zukunft eigentlich spielen wird.

Eine interessante Erkenntnis daraus war, dass die Zukunft in Bezug auf viele neuen Entwicklungen bereits begonnen hat. Dass dem tatsächlich so ist, zeigt sich auch in dieser Woche wieder in unserer Berichterstattung.

Denn in Norwegen bereitet sich eine Regionalfluggesellschaft sehr konkret auf den Einsatz von Elektroflugzeugen vor. In den USA ist derweil erstmals ein ganz neues elektrisches Regionalflugzeug abgehoben - wenn auch zunächst nur mit dem Bugrad:

Eviation Alice beim High-Speed-Rotation-Taxi-Test © Eviation

Die Autonomisierung der Luftfahrt

Auch die Automatisierung der Luftfahrt schreitet immer weiter voran. Zwar werden die ersten Flugtaxis aus regulatorischen Gründen noch mit Piloten an Bord abheben. Doch die neuen Fluggeräte und die Luftraumstrukturen werden bereits für die nächsten Schritte vorbereitet.

Das Ziel: autonomer oder zumindest hochautomatisierter Luftverkehr. Am Boden ist dasselbe Thema in Teilen einfacher, weil man nicht runterfallen kann, in Teilen aber auch komplexer. Warum, hat mir diese Woche Dr. Kay Plötner näher erläutert:

Der Forscher vom Bauhaus Luftfahrt glaubt übrigens nicht daran, dass Flugtaxis als Verkehrssystem in Zukunft eine wirklich tragende Rolle spielen werden. Das liegt interessanterweise aber gar nicht an der Technologie, sondern an anderen Faktoren wie Platz und Akzeptanz. Zudem erinnert der Dr. Plötner im Interview daran, dass "batteriebetrieben" und "elektrisch" eben nicht automatisch "klimaneutral" und "effizient" bedeutet.

Realitätsprüfungen

Zum Thema elektrisches Fliegen und Effizienz gab es dieser Tage dann gleich noch einen interessanten Reality-Check: Heart Aerospace hat sich nämlich von der Idee verabschiedet, ein 19-sitziges Elektroregionalflugzeug zu bauen. Stattdessen sitzen demnächst 30 Leute in einem Hybridflugzeug, das neben der Energie aus den Batterien auch noch SAF verbraucht.

Heart Aerospace will jetzt in Schweden zusammen mit Saab zunächst Hybrid-Elektroflugzeuge bauen. © Heart Aerospace

Zum Einsatz von Wasserstoff wurde derweil eine Metastudie vorgestellt, die zu folgendem Ergebnis kommt: Wasserstoff wird überall dort eine relevante Rolle spielen, wo andere Technologien technisch oder wirtschaftlich nicht umsetzbar sind. Als Beispiel wird der Luftverkehr genannt, doch den Wasserstoff wird man nicht etwa im Flugzeug selbst einsetzen, sondern als Ausgangsstoff für die Synthese von SAF-Treibstoffen.

Mit Batterien, mit Wasserstoff oder auch so: Es scheint einfach kein Weg an SAF vorbeizuführen. Doch wissen Sie was? Das ist gar kein Geheimnis – ein einfacher Blick auf die Roadmap unserer Branche zeigt, wie lange wir noch flüssige Kohlenstoffverbindungen in Flugzeugtanks kippen werden.

Es geht also los, aber eben noch nicht ganz so richtig, was aber insgesamt nicht schlimm, sondern furchtbar spannend ist. Und genau darum wird es auch bei airliners.de zukünftig immer häufiger um neue Fluggeräte gehen.