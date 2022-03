In der Sonnenbrille eines Mannes spiegelt sich auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Schönefeld eine Boeing C-17 "Spirit of Berlin".

Woran erkennt man ein russisches Flugzeug? Gar nicht so einfach, denn Bermuda und Irland waren lange Zeit die Wahl für viele russischen Airlines, wenn es um die Anmeldung ihrer Flugzeuge ging. Nachdem das britische Überseegebiet jetzt die Lufttüchtigkeit für Hunderte russischer Jets storniert hat, haben wir für Sie einen "Deep Dive" in das Karibikregister unternommen. Spannend!

Derweil ist auch in Deutschland gar nicht so klar, was eigentlich russisch ist und was nicht. Cargologic Germany jedenfalls empfindet sich als sehr deutsch und versteht nicht, warum das LBA die Lizenz mit Verweis auf die aktuellen EU-Sanktionen entzogen hat. Vielleicht liegt es ja an der Lackierung, die quasi genauso aussieht wie die der inoffiziellen Mutter aus Russland? Man erinnere sich...

Unser Kolumnist Andrew Charlton verzweifelt derweil ebenfalls an der Deutung von Bedeutungen in Bezug auf russische Aussagen. Was bedeutet wohl ein Tweet aus dem Außenministerium? Ist es wirklich eine offene Drohung, zivile Flugzeuge abzuschießen? Oder doch eher der Hinweis auf Gefahrgüter in der Luft? Zweideutig eindeutig.

Luftsicherheit für alle!

Man hat fast das Gefühl, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit jeder Verhandlungsrunde um den neuen Luftsicherheitstarifvertrag mehr zerstreiten. Schon drohen weitere Warnstreiks. Kein Wunder, dass den Fluggesellschaften so langsam die Geduld ausgeht. Als Streik-Leidtragende bekommen sie ja am Ende sogar noch die Rechnung für das, was da verhandelt wird.

Nicht nur Redakteure werden jedenfalls ganz neidisch auf den vom BDF verbreiteten Gehaltsvergleich blicken. Lohnt beim von Verdi geforderten Stundensatz gar ein Job-Wechsel? Vielleicht... Man muss als frisch gebackener Luftsicherheitsassist dann nur noch das schier unglaubliche Glück haben, wahrhaft und tatsächlich in Vollzeit irgendwo arbeiten zu dürfen.

Schaubild: Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e.V. © BDF

Am Himmel gibt es derweil ganz andere Probleme. Weil das GPS gestört wird, müssen sich Piloten wieder daran gewöhnen, auf althergebrachte Arten zu navigieren. Weil zudem jederzeit überall Militärflugzeuge auftauchen können, müssen sie auch öfter aus dem Fenster schauen, wie uns der Air-Baltic-Chefpilot erzählt hat.

(Warn)streik!

Wieder zurück auf der Erde haben die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Luftsicherheit bundesweit für Ausfälle gesorgt. Ein großer Fortschritt gegenüber früher, als noch an jedem einzelnen Flughafen gestreikt wurde? Dachten jedenfalls alle... außer der Gewerkschaft. Ich bin jetzt kein Tarifexperte, aber da stimmt doch was nicht:

Verdi bestreikt einfach tagelang die Flughäfen der Nation und tut so, als warnstreike sie nur mal kurz hier und da. Ganz so, als ob es weder einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag noch eine Pandemie geben würde. Womit ich zu Punkt zwei meiner Gewerkschaftskritik komme:

Man kann ja noch verstehen, dass schnell wachsende Ambulanzflieger während Corona mit Betriebsräten und boomende Frachtfluggesellschaften mit Tarifforderungen konfrontiert werden. Doch was sollen utopische Gehaltsforderungen in Bereichen, die in der Pandemie nichts als Federn lassen mussten?

Kampf der Gewerkschaften

Flugzeuge der DHL und der Aerologic am Flughafen Leipzig. © Aerologic

Auch hier gibt Verdi nämlich gerade richtig Schub. Vor allem die Vorbereitungen auf Tarifverhandlungen für die Aerologic-Piloten passen der Vereinigung Cockpit gar nicht. Schließlich sei man selbst die einzig wahre Pilotengewerkschaft, heißt es (kurz von mir zusammengefasst) in einer lesenswerten Pressemitteilung. Auch das Cockpit-Personal bei Aerologic habe - Zitat - "das Recht auf faire VC-Tarifverträge".

Da frage ich mich doch direkt, ob es auch "unfaire" VC-Tarifverträge gibt. Aber Spaß beiseite. Der Seitenhieb auf Verdi trifft ins Leere, denn schon bei Easyjet und der DHL-Airline EAT fliegen die Piloten seit Jahren mit fairen Verdi-Tarifverträgen. Und bei Eurowings hat man sogar gemeinsam unterschrieben.

Vom Vorteil, schnell zu sein

Manchmal gehen die Dinge aber nunmal nicht so schnell, wie man sich das im Nachhinein vielleicht wünschen würde. Ganz sicher gilt das für die Wasserstoffambitionen von Airbus, auf die wir in dieser Woche im Zuge unserer Serie "Disruptoren der Luftfahrt" genauer eingehen. Doch zumindest geht es jetzt nach über 20 Jahren wirklich los - und das ist ja auch schon was!

Los ging es auch bei Lufthansa Cargo - und zwar auf der Mittelstrecke. Der erste "kleine" Vollfrachter ist da und fliegt das neue Europanetz ab. Die schnell umgesetzte Corona-Idee erweist sich als goldrichtig. Denn im Zuge der Russland-Sanktionen sind Luftfracht-Kapazitäten gerade noch rarer als ohnehin schon.