Dass Billigflieger an Deutschland vorbei fliegen, ist nicht neu. Dass jetzt selbst die Lufthansa auf Distanz geht, macht Nachdenklich. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Deutschland und seine hohen Flughafengebühren... Jetzt stimmt die nächste prominente Airline in den Chor der Nörgler ein.

Man werde weniger innerdeutsche Verbindungen anbieten können, weil die Gebühren an den Flughäfen in Deutschland zu hoch seien, heißt es von der Lufthansa. Stattdessen wolle man die Maschinen auf Strecken einsetzen, die man profitabel betreiben könne.

Deutschlands Premium-Airline klingt dabei sehr nach Ryanair. Es ist das Geschäftsmodell der Iren ihre Maschinen kompromisslos immer an Airports zu stationieren, die mit niedrigen Entgelten locken. Werden die Airports zu teuer, zieht Ryanair weiter. Erst kürzlich hat Airlinechef Michael O‘ Leary den Kahlschlag für Berlin erklärt. Konkurrentin Easyjet hatte diesen Schritt sogar schon im Mai angekündigt.

So weit ist es bei Lufthansa noch nicht, noch geht es um weniger innerdeutsche Verbindungen, aber hellhörig sollte man werden.

Billigflieger fliegen an Deutschland vorbei

Der jüngste Ausblick des BDL auf den kommenden Winterflugplan zeigt zwar eine Erholung auf der Langstrecke, aber auch eine bedenkliche Entwicklung: Die europäischen Billigflieger lassen den deutschen Markt auch im kommenden Winterflugplan links liegen. Ryanair, Easyjet und andere Low-Coster bieten in den nächsten Monaten nur rund 57 Prozent ihres Vorkrisenniveaus.

Dabei sagen beispielsweise die Iren selbst, dass sie den Corona-Schock bereits vollständig hinter sich gelassen haben. Das Wachstum wird im Ausland generiert.

Zwar wird man sich vielleicht in der Lufthansa-Zentrale freuen, aber für viele Akteure in der deutschen Luftverkehrswirtschaft ist das keine positive Entwicklung. Ist man doch an vielen kleinen Airports abhängig vom Angebot der Low-Cost-Airlines.

Billigflieger nennen oft und gerne zu hohe Flughafengebühren als Grund für ihren Rückzug. Aber vielleicht ist es nicht mal nur das. Wenn Dienstleister am Airport zu wenig Personal haben und Airlines ihre Flugzeuge nicht schnell genug wieder in die Luft bekommen, weil Treppen oder Mitarbeiter fehlen, schmälert das auch die Attraktivität.

Vielleicht brauchen wir einfach nur mehr Personal.