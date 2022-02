Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

Nach so gewichtigen Playern wie Swiss, KLM und Emirates hat nun auch Finnair die Zwischenklasse für ihre Langstreckenkabinen entdeckt. Mehr Platz und ein super Preis-Leistungsverhältnis - die Premium Economy Class ist der Corona-Aufsteiger schlechthin.

First Class: Weg damit, Business Class: Kaum mehr ausgelastet, Economy-Sitze: Zu eng beieinander. Premium Economy Class: Will ich!

Das mit dem Super-Leistungsverhältnis gilt übrigens vor allem aus Sicht der Airlines. Keine andere Klasse bringt im Verhältnis zum Platzverbrauch mehr Einnahmen. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen übrigens noch einmal unser Interview mit Recaro-Chef Mark Hiller aus dem September. Der Sitzhersteller ist sich sicher: "Die Premium Economy Class wird der Gewinner sein."

Long-Covid mal anders

Bis zu 7700 Euro brutto im Monat bekommen Piloten bis zu zehn Jahre "long" von der Tuifly, wenn sie das Unternehmen jetzt freiwillig verlassen und frühzeitig in Rente gehen. Dennoch findet die Gewerkschaft weiterhin etwas zu meckern. Kein Wunder, denn das Unternehmen nutzt Corona, um die Flotte zu halbieren.

Das Verhältnis zwischen Arbeitnehmervertretern und Arbeitgeberseite krankte aber schon "long" vor Corona. Es geht (mindestens) zurück bis zum "Sick-out" vom Herbst 2016. Erinnern Sie sich? Damals waren plötzlich so gut wie alle deutschen Piloten krank und Tuifly plötzlich am Boden.

Dass es auch ohne Tuifly geht, hat Tui zwischenzeitlich bewiesen. Zahlreiche Wet-Leasing-Partner unterstützen in der Hochsaison. Ohnehin gibt es ja noch etliche andere Tui-Flugbetriebe in Europa. Die fliegen sogar mit "Long"streckenflugzeugen. Das ist noch so eine Spätfolge: Dreamliner wird es bei der Tuifly in Zukunft garantiert nicht geben.

Lufthansa vs. Condor

Auch wenn es den Anschein hat: Noch ist die Kartellamtsentscheidung im Fall "Lufthansa vs. Condor" nicht final. Beobachter erwarten ein Ende des Hauptverfahrens in rund zwei Wochen. Warum die Wettbewerbshüter schon vorab ihre umfangreichen Bedenken veröffentlichen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall darf sich Lufthansa nun erklären. Nur was könnte Lufthansa groß auffahren, um diese Klatsche in der Causa "Langstreckenzubringer" noch abzuwenden?

Gänzlich unberührt von derlei Streitigkeiten verbindet derweil Rhein-Neckar Air seit vielen Jahren ihre Heimatregion mit den Metropolen Berlin und Hamburg. In unserem Interview mit Axel Reißmann erfahren Sie jetzt, wie es kurz vor Corona zu den aktuell so wichtigen Kassel-Flügen gekommen ist und warum die Berlin-Wiederaufnahme nach Corona wackelt. Viel Spaß bei der Lektüre:

Lose-Lose-Situation

Qatar Airways und Airbus zoffen sich seit einiger Zeit öffentlich über Mängel an der A350-Beschichtung. Der Streit eskaliert und wer gewinnt? Airbus kann die stornierten A321 Neo sicher sofort und für mehr Geld anderswo unterbringen als in Doha, aber dafür geht ein wichtiger Kunde für nicht absehbare Zeit an Boeing. Und Qatar? Tja, die haben außer Boeing nun keine Optionen mehr. Wir haben uns mit Insidern und Beobachtern über die verfahrene Situation unterhalten. Hier ist unser Bericht.

Billig, will ich!

Wie kommt man eigentlich auf's Cover des Forbes Magazins? Als brillanter Manager. Die ungarische Ausgabe ziert derzeit Józef Váradi, Chef von Wizz Air als "Ungarns Top Aufsteiger". Blöd nur, dass das jetzt ausgerechnet mit der Ankündigung eines großen Pensionsfonds zusammentrifft, sich wegen "Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen" als Großaktionär bei Wizz Air zurückzuziehen...

In den USA zieht Ultrabillig in Investorenkreisen derweil noch immer. Lesen Sie mal die Präsentation und Webseite zur angekündigten Fusion von Spirit und Frontier Airlines. "A Winning Formula for everyone" liest sich für die Beschäftigten so: Es wird erwartet, dass alle derzeitigen Team-Mitglieder die Möglichkeit haben werden, Teil der gemeinsamen Fluggesellschaft zu sein.