Es ist natürlich kein Zufall, dass sich Fluggesellschaften häufig an Vögeln orientieren, wenn es um die Gestaltung ihrer Logos geht.

Besonders beliebt ist dabei der Kranich. Von Lufthansa über Japan Airlines bis Air Koryo: Kein anderer Vogel ziert häufiger die Leitwerke von Flugzeugen. Das wiederum mag daran liegen, dass der Kranich nach menschlichem Ermessen als besonders hübsch und anmutig durchgeht.

Einige Airlines benennen sich sogar nach Vögeln. Condor verzichtet dabei aber auf ein allzu genaues Abbild ihres Namenspatrons. Das ist kein Wunder, denn so ein Kondor mag von Weitem betrachtet majestätisch wirken – bei näherer Betrachtung ist der größte Vogel der Welt aber eine eher hässliche Erscheinung.

Jetzt hat Condor eine Schwesterfluggesellschaft in Estland bekommen. Glücklicherweise verzichtet auch die neue Attestor-Airline "Marabu" auf die Verbildlichung ihres Namens. Marabus sind nämlich - es tut mir leid - eine mindestens genauso verstörende Erscheinung.

Marabu – Condor bekommt Schwesterairline in Estland

Doch nicht nur der Marabu und der Kondor gleichen sich auf den ersten Blick. Manchmal gibt es auch interessante Ähnlichkeiten zwischen Umweltlobbyisten und Billigfliegern!

Ist Ihnen beispielsweise schon aufgefallen, wie sehr sich das Statement von "Transport & Environment" zu den Neuordnungen im EU-Emissionshandel mit den aktuellen Einlassungen dazu von Ryanair gleichen?

Nein? Lesen Sie selbst:

"(Wir) verurteilen heute die Weigerung der EU-Kommission […] den EU-ETS (Umweltsteuern) auf Langstreckenflüge auszudehnen, die für über 54 Prozent der EU-Luftemissionen verantwortlich sind. […] Infolge dieser nicht zu rechtfertigenden Ausnahmeregelung für die reichsten Passagiere, die in die EU fliegen, sind es die europäischen Kurzstreckenpassagiere, die weiterhin eine ungerechte Belastung […] zu tragen haben. […] Wieder einmal hat die Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen die Umwelt und die einfachen Familien in Europa im Stich gelassen."

Statement 2

"Die EU-Verhandlungsführer haben […] es versäumt, Langstreckenflüge in das Preissystem einzubeziehen. […] Infolgedessen bleiben 58 Prozent der CO2-Emissionen des europäischen Luftverkehrs unberücksichtigt. […] (Das) wird europäische Familien, die innerhalb der EU in den Jahresurlaub fliegen, in ungerechter Weise benachteiligen, da sie für ihre CO2-Emissionen zahlen müssen, während Langstreckenreisende, die ins Ausland fliegen, davon verschont bleiben. […] Europäische Durchschnittsfamilien werden weiterhin viel mehr für ihre CO2-Emissionen bezahlen als die Vielflieger auf der Langstrecke."