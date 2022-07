Plötzlich brauchen die Flughäfen nur noch die Hälfte der 2000 Fachkräfte aus dem Ausland. An der Bezahlung kann es nicht liegen, auch wenn andere Märchen erzählt werden. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

2000 helfende Hände

Es ist eine wundersame Entwicklung: Kaum hat die Politik im Eilverfahren die Möglichkeiten für die unbürokratische Anwerbung von Fachkräften klargemacht, brauchen wir statt 2000 Helfern aus dem Ausland doch nur noch die Hälfte. Was soll die Koalition da denken?

Ich habe eine Idee zur Ehrenrettung der Branche: Wie wäre es ab sofort mit der Sprachregelung "Wir brauchen 2000 helfende Hände"? Vielleicht merkt es dann ja niemand.

Die Politik ist derzeit ohnehin mit gegenseitigen Schuldzuweisungen beschäftigt. Was die Branche schon durch hat, beginnt nun also auch im Bundestag. Doch stopp, die Union fordert, sofort mit den Schuldzuweisungen aufzuhören. Die logische Erklärung liefert sie gleich mit: Volker Wissing von der FDP ist an allem Übel schuld.

Märchenzeit

Das Flughafenchaos rückt derweil die Arbeitsbedingungen in der Luftfahrt in den Fokus der Diskussionen - und das zu Recht. Der Verkehrsminister mahnt "attraktive Jobs" an, die Linke fordert mehr Lohn und die Gewerkschaften mehr Macht.

Ganz generell stört mich an dieser Debatte aber eines: Das Narrativ, dass die Warteschlangen aktuell so lang sind, weil die Löhne gesunken sind. Das ist ein Märchen. Vor allem in der Luftsicherheit gab es in den vergangenen Jahren nur eine Richtung für die Löhne - nach oben. Und wo hakt es gerade vor allem?

Verdi sieht die Mutter allen Übels derweil in zu viel Wettbewerb unter den Flughafendienstleistern. Als ob weniger Wettbewerb je zu besserer Performance geführt hätte... Und was brauchen wir gerade?