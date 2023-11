Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Teuer, teurer, Deutschland?

Warum schwächelt eigentlich die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland weiterhin, während sie in anderen Ländern Europas schon deutlich weiter vorangeschritten ist?

Liegt es an den hohen Standortkosten in Deutschland, an den Billigfliegern; liegt es an China oder den Golfstaaten, den großen oder den kleinen Flughäfen, an Air Berlin, Lufthansa oder der Bahn – an der Politik generell beziehungsweise an der Wirtschaft im Speziellen, an Zoom oder an der Umwelt?

Dieser komplexen Frage nehmen wir uns jetzt im Detail an. Den ersten Teil lesen Sie hier, der zweite Teil folgt demnächst.

Die Ryanair-Analyse zu dem komplexen Thema fällt recht eindeutig aus: Lufthansa ist schuld.

Doch Ryanair-Chef Eddie Wilson findet in unserem Interview diese Woche sogar anerkennende Worte in Richtung Kranich: "Großartige Marketingarbeit, großartige Lobbyarbeit".

Auch wenn das natürlich nicht wirklich lobend gemeint ist – der Rest fällt noch weniger schmeichelhaft aus. Aber lesen Sie selbst:

Interessanterweise decken sich etliche der Ryanair-Positionen zum Luftverkehr in Deutschland sogar mit denen der deutschen Branche.

Wie sehen Sie das Thema? Schreiben Sie mir, ich freue mich auf Ihre Gedanken.