Eine ILA am neuen BER, das ist toll. Findet jedenfalls airliners.de-Herausgeber David Haße. Für Emirates war der Ausflug wohl weniger erquickend. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

ILA Airshow, am BER wirklich abwechslungsreich!

Ich war diese Woche auf der ILA und wissen Sie was: Es war fantastisch! Endlich mal wieder Messe und gleich mit so vielen spannenden Themen. Nachhaltigkeit und Innovationen an jeder Ecke und dazu noch eine tolle Flugshow!

Ja, Sie hören richtig: Die Flugshow war wundervoll: Scoot 787, Ryanair 737, Eurowings A320, Easyjet A319, Play, Finnair mit A321, Swiss und Air Baltic mit A220. Alles dabei! Dazwischen soll auch ein Airbus A400M und ein Eurofighter geflogen sein - habe ich mir erzählen lassen.

Long Story short: So eine ILA an einem wirklich geschäftigen Flughafen wie dem BER hat - zumindest aus Sicht des Protagonisten - auch ihre Vorzüge. Dass in diesem Jahr neben der abgespeckten Airshow auch deutlich weniger Flugzeuge auf dem Static Display stehen, war mir jedenfalls wirklich egal.

Chaos-Schachzüge

Bis zu 2000 fertig ausgebildete Facharbeiter für die Bodenverkehrsdienste an deutschen Flughäfen will die Branche kurzfristig aus der Türkei herholen. Wer allerdings nachfragt, wo die Leiharbeiter genau herkommen sollen, wenn doch auch in der Türkei Bodenverkehrsdienstmitarbeiter gebraucht werden, bekommt leider keine genaueren Erläuterungen.

Dennoch ist die Idee der Branche ein kluger Schachzug, denn plötzlich ist die Politik schuld am Chaos. Sie bekommt es nicht hin, Zuverlässigkeitsüberprüfungen und Einzelfallentscheidungen rechtzeitig auszustellen. Auch die Vereinigung Cockpit moniert sich aktuell über die Schuld der Politiker. Milliardenhilfen während Corona habe der Staat nicht an die Bedingungen gekoppelt, keine Stellen abzubauen.

Das ist allerdings auch nicht zu Ende gedacht, denn außer für die Lufthansa gab es ja gar keine Milliarden... Jedenfalls nicht für genau die Unternehmen, bei denen jetzt der Schuh besonders drückt: bei den Bodenverkehrsdienstleistern. Die haben während Corona getan, was sie tun mussten: befristete Verträge auslaufen lassen und nicht neu einstellen. Nur so konnten sie überleben.

Lufthansa: 1, Emirates: 0

Hatte Emirates ernsthaft damit gerechnet, im Zuge der BER-Eröffnung nach Berlin fliegen zu dürfen? Offensichtlich schon, denn politische Treffen gab es dieser Tage in der deutschen Hauptstadt nicht nur im A380 der Airline auf dem ILA-Vorfeld.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesverkehrsminister Volker Wissing nach ihrem Besuch bei Emirates. © Messe Berlin GmbH

Doch Emirates-Präsident Tim Clark und seine Mannen sind mit ihren Bemühungen (mal wieder) gescheitert, mehr Streckenrechte nach Deutschland auszuhandeln. Die Saison endet wie alle davor. Lufthansa: 1, Emirates: 0.

Einfacher wird die politische Streckenrechtsmission für die Airline aus Dubai in Zukunft nicht. Mit dem neuen EU-Emissionshandel und "Refuel EU Aviation" kommen noch mehr Gewichte auf das ohnehin schon recht "unlevel Playingfield". Der EU ist das auch egal: Mit Qatar gibt es ja offenbar in der EU einen "Preferred Partner" aus der Golfregion.