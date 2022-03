Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

Rekordergebnis bei Lufthansa Cargo, Rekordergebnis bei DHL, überall neue Frachterbestellungen. Die derzeit hohen Preise für Luftfracht machen es sogar für Finnair attraktiv, ihre Asien-Langstreckenflieger mit vollen Bellies auf weite Umwege um Russland herum loszuschicken.

Da ist es kaum verwunderlich, dass die Vereinigung Cockpit genau jetzt die Zeit gekommen sieht, bei Aerologic Verhandlungen für einen Tarifvertrag zu erzwingen, weitere Streiks inklusive. Die Joint-Venture-Airline von Lufthansa und DHL sieht die Gewerkschaft schon lange als Gefahr für die deutlich bessergestellten Piloten bei Lufthansa Cargo.

Was die Piloten können, wollen die Flugbegleiter auch. Freilich nicht in Frachtflugzeugen, aber dafür bei Eurowings Discover. Die Betriebsratswahl war im Kampf der Ufo gegen den "Unterbietungswettbewerb" im Lufthansa-Konzern offenbar nur der kleine Finger. Jetzt will die Gewerkschaft die ganze Hand - und fordert Tarifverhandlungen. Streiks? Mal sehen.

Besondere Zeiten

Es sind verrückte Zeiten und damit müssen wir uns wohl oder übel erst einmal arrangieren. Unser Kolumnist Andrew Charlton hat bereits die Idee, eine Art Luftfahrt-"Top Gear" aus der aktuellen Situation zu machen. Warum? Damit das Ganze erträglicher wird.

Doch es gibt noch eine andere Art, sich auf besondere Situationen einzustellen: Fachinformationen. In einer vierteiligen Serie unserer Luftrechtsexpertin Nina Naske haben wir in dieser Woche jeden Tag über die Details zu den aktuellen Russland-Sanktionen und über die juristischen Folgen daraus auf unsere Branche informiert.

Teil 1 war am Montag dran, gefolgt von je einem Artikel am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Als Teil 5 folgte am Freitag ein Webinar für alle Ihre Fragen. Hier sehen Sie die Aufzeichnung:

Inhaltsverzeichnis 0:00 Streaming-Start, erstmal ohne Ton

1:40 Neustart, diesmal mit Ton

2:45 Überblick alte und neue Sanktionspakete

6:35 Was hat sich seit Februar 2022 für die Luftfahrt geändert?

11:35 Definition "russisches Flugzeug" gar nicht so einfach

18:10 Für wen gelten die Sanktionen eigentlich genau?

22:36 Exportverbote für Luftfahrzeuge, Teile, Versicherungen...

34:20 Ausnahmen bei Dienstleistungen und Finanzmitteln, Leasing

40:25 Sanktionen beim Zahlungsverkehr

43:01 Sanktionen gegen Personen, Listen der EU finden

48:04 Zusatzverbotsregeln für Produktexporte, "Dual Use", Ausnahmen

50:15 Mögliche rechtliche Folgen bei Verstößen

54:20 Mögliche Schadenersatzforderungen aus Russland

55:48 Möglichkeiten zur Durchsetzung von Vertragskündigungen

57:38 Zusammenfassung und Hinweis auf dynamische Rechtslage

Normal ist anders

Dienstag war Weltfrauentag und bei uns in Berlin ist das ein offizieller Feiertag. Weil wir damit aber in der ganzen Republik allein sind, gab es bei airliners.de ein ganz normales Nachrichtenprogramm bei redaktioneller Notbesetzung (also ich). Noch dazu lief unser Live-Webinar zur Serie "Flugzeugbau der Zukunft":

Wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, war die Entscheidung, das alles am Feiertag durchzuziehen, echt blöd. Erstens wäre es toll gewesen, wenn ich im Studio die technische Unterstützung gehabt hätte (das Ergebnis sehen Sie hier) und zweitens hätten wir durch unsere Absenz am Frauentag vielleicht wirklich ein Zeichen in der Branche setzen können: Schließlich gibt es den Tag schon seit 100 Jahren und kaum jemand merkt's!

Aber es war wie es war und so habe ich beim feiertäglichen Nachrichten-Sichten die eher peinlichen Bemühungen der PR-Agenturen um die luftfahrende Weiblichkeit weitestgehend ignoriert: Frauen-Crews, Frauen-Tower, Frauen-Power? Ein normales Geschlechterverhältnis wäre gerade in unserer Branche ganz sicher etwas anderes.